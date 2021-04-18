開車族注意！汽油19日起調漲4角

台灣中油公司自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.2元。

台灣中油表示，本週受葉門胡塞組織宣稱襲擊沙烏地阿拉伯煉油設施及美國新冠疫苗施打進程快速等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶63.38美元，較前週61.44美元上漲1.94美元，新臺幣兌美元匯率升值0.029元，國內油價依公式計算漲幅為2.44%。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元及0.6元，考量汽油未抵亞鄰最低價故維持調漲0.4元，柴油因抵亞鄰最低價故不調整，柴油應調未調之0.6元由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。