福島核廢水排入海 最快1年半影響台灣外海

日本福島第一核電廠用來存放含放射性物質「核污水」的儲水槽，已面臨飽和壓力。（美聯社）

福島核一廠核廢水明年存放量將達上限，日本政府日前開會決定將核廢水排入大海，引發鄰國抗議。國立台灣海大海洋環境資訊系師生也應用衛星資料，計算福島核廢水擴散速率與範圍，結果發現，最快只需1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

福島核一廠在311大地震導致的核災後，由於地下水和雨水不斷流入核電站，造成當地持續產生被高濃度放射性物質汙染的核汙水。東京電力準備了約1000個儲水罐，目前9成已裝滿，預計2022年9月將達到儲量上限，日本政府13日開會決定，在2年後將核廢水排入海洋。

依海大海洋環境資訊系特聘教授何宗儒與博士生盧靖元的調查指出，師生近期應用衛星資料所計算的流場模擬動畫，福島核電廠含氚核廢水若在其廠區（北緯37.3度）外每日連續排放，對台灣附近海域影響的機率約百分之一，最快只需要1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

海大表示，福島核電廠含氚核廢水若於北緯37.3度外每日連續排放，核廢水隨海流移動軌跡的機率密度分布動畫顯示，連續排放一年後，核廢水可以沿黑潮延伸流向東影響到北太平洋中央，連續排放4年後會影響到北美洲西岸。7年後整個北太平洋受影響。

但海大也說，實際含氚核廢水擴散情形要依排放位置、氣候及深度綜合評估，才能準確模擬擴散範圍及速率。
(中時 黃婉婷)

韓國民眾在首爾的日本大使館前舉牌抗議日本政府排放福島核廢水的決定。（美聯社）

原能會報告曝光！日本排放核污水 恐擴散至台灣海域

日本政府日前決定，將在兩年後把稀釋過的福島核電廠核污水排放入海，以30至40年的時間分階段排放，藉此舒緩瀕臨飽和的儲存壓力。消息公布後，引起周邊國家反彈及漁民恐慌；我原能會最新報告出爐，指核污水恐怕在洋流擴散下，把污染物帶至台灣周邊海域。

福島核電廠在10年前的311大地震中受創甚深，日方這10年來已儲存不少為冷卻反應爐而形成的核污水，為達成廢爐目標，日本專家學者經多年討論後，決定採「排放入海」方式，徹底解決儲存空間即將爆滿的危機。

根據原能會「日本福島第一核電站核污水排入海水對我國影響之評估報告」，指日本與台灣之間的海洋洋流擴散，主要受黑潮影響，黑潮主流雖由台灣東岸往東北流經日本，但當它再進入北太平洋循環後，有機會把日本污染物帶回台灣海域。

原能會認為，核污水的擴散趨勢，要看日本實際排放計劃，如排放濃度、排放頻率、放流型式（表面或海底放流）、放流管離岸距離，以及排放季節等，這些都會導致不同影響。

雖然日方保證會將氚水稀釋至低於法規要求，但原能會憂心，由於排放的總量非常巨大，輻射曝露的途徑也相當複雜。從日本民眾初步反應來看，除了輻射安全，更擔心當地漁業衍生的「名譽損失」；台灣的近海、遠洋漁業，可能都會受到影響。

(中時新聞網 王嘉慶)

韓國民眾在首爾的日本大使館前舉牌抗議日本政府排放福島核廢水的決定。（美聯社）

聯合國專家譴責日本：排放核廢水恐危害生態100年

對於日本政府要將福島的核汙水排入太平洋，《UN News》本周引述3位具名的聯合國人權專家表示對日本政府「非常失望」，他們指出「100萬公噸的汙水恐會對日本與其鄰國人民帶來高度的健康風險。」這3人分別是聯合國人權理事會的毒物與人權獨立報告員（日人稱為特別報告者）Marcos Orellana、糧食與權利報告員Michael Fakhri，人權與環境報告員David Boyd。

專家指出核廢水含有碳14（放射性碳）以及具放射性的同位素，流到太平洋可能同時危害人類與地球。日本政府對此表示那些廢水已被淨化過，但專家質疑大部分在福島第一核電廠的廢水，其核輻射物沒有完全被清除乾淨，因為「日方使用的技術不足以清除碳14和氚（氫的同位素之一，具放射性），廢水也沒有淨化到要求的標準。」

「我們在此提醒日本排放廢水可能對鄰國與海洋造成的危害，他們在國際上有義務防止這些事。」環團人士批評日方的決定格外令人失望，主要是因為日方不願去尋找可用的替代方案。

日方保證廢水裡的氚含量非常少，不會傷及人體健康。美媒《CNBC》引述伊利諾州大學工程學教授Brent Heuser的看法，他相信日本已經清除了廢水裡的有害物質，只剩下少量的氚，「微量氚對人體的影響可以忽略，對環境的危害更是零。」話雖如此，專家仍擔憂日方低估了氚的危害，當這些同位素無可避免地進入食物鏈底層，對生態的衝擊可能超過100年。

(中時新聞網 盧品青)

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