福島核廢水排入海 最快1年半影響台灣外海

福島核一廠核廢水明年存放量將達上限，日本政府日前開會決定將核廢水排入大海，引發鄰國抗議。國立台灣海大海洋環境資訊系師生也應用衛星資料，計算福島核廢水擴散速率與範圍，結果發現，最快只需1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

福島核一廠在311大地震導致的核災後，由於地下水和雨水不斷流入核電站，造成當地持續產生被高濃度放射性物質汙染的核汙水。東京電力準備了約1000個儲水罐，目前9成已裝滿，預計2022年9月將達到儲量上限，日本政府13日開會決定，在2年後將核廢水排入海洋。

依海大海洋環境資訊系特聘教授何宗儒與博士生盧靖元的調查指出，師生近期應用衛星資料所計算的流場模擬動畫，福島核電廠含氚核廢水若在其廠區（北緯37.3度）外每日連續排放，對台灣附近海域影響的機率約百分之一，最快只需要1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

海大表示，福島核電廠含氚核廢水若於北緯37.3度外每日連續排放，核廢水隨海流移動軌跡的機率密度分布動畫顯示，連續排放一年後，核廢水可以沿黑潮延伸流向東影響到北太平洋中央，連續排放4年後會影響到北美洲西岸。7年後整個北太平洋受影響。

但海大也說，實際含氚核廢水擴散情形要依排放位置、氣候及深度綜合評估，才能準確模擬擴散範圍及速率。

(中時 黃婉婷)

原能會報告曝光！日本排放核污水 恐擴散至台灣海域

日本政府日前決定，將在兩年後把稀釋過的福島核電廠核污水排放入海，以30至40年的時間分階段排放，藉此舒緩瀕臨飽和的儲存壓力。消息公布後，引起周邊國家反彈及漁民恐慌；我原能會最新報告出爐，指核污水恐怕在洋流擴散下，把污染物帶至台灣周邊海域。

福島核電廠在10年前的311大地震中受創甚深，日方這10年來已儲存不少為冷卻反應爐而形成的核污水，為達成廢爐目標，日本專家學者經多年討論後，決定採「排放入海」方式，徹底解決儲存空間即將爆滿的危機。

根據原能會「日本福島第一核電站核污水排入海水對我國影響之評估報告」，指日本與台灣之間的海洋洋流擴散，主要受黑潮影響，黑潮主流雖由台灣東岸往東北流經日本，但當它再進入北太平洋循環後，有機會把日本污染物帶回台灣海域。

原能會認為，核污水的擴散趨勢，要看日本實際排放計劃，如排放濃度、排放頻率、放流型式（表面或海底放流）、放流管離岸距離，以及排放季節等，這些都會導致不同影響。

雖然日方保證會將氚水稀釋至低於法規要求，但原能會憂心，由於排放的總量非常巨大，輻射曝露的途徑也相當複雜。從日本民眾初步反應來看，除了輻射安全，更擔心當地漁業衍生的「名譽損失」；台灣的近海、遠洋漁業，可能都會受到影響。

(中時新聞網 王嘉慶)

聯合國專家譴責日本：排放核廢水恐危害生態100年

對於日本政府要將福島的核汙水排入太平洋，《UN News》本周引述3位具名的聯合國人權專家表示對日本政府「非常失望」，他們指出「100萬公噸的汙水恐會對日本與其鄰國人民帶來高度的健康風險。」這3人分別是聯合國人權理事會的毒物與人權獨立報告員（日人稱為特別報告者）Marcos Orellana、糧食與權利報告員Michael Fakhri，人權與環境報告員David Boyd。

專家指出核廢水含有碳14（放射性碳）以及具放射性的同位素，流到太平洋可能同時危害人類與地球。日本政府對此表示那些廢水已被淨化過，但專家質疑大部分在福島第一核電廠的廢水，其核輻射物沒有完全被清除乾淨，因為「日方使用的技術不足以清除碳14和氚（氫的同位素之一，具放射性），廢水也沒有淨化到要求的標準。」

「我們在此提醒日本排放廢水可能對鄰國與海洋造成的危害，他們在國際上有義務防止這些事。」環團人士批評日方的決定格外令人失望，主要是因為日方不願去尋找可用的替代方案。

日方保證廢水裡的氚含量非常少，不會傷及人體健康。美媒《CNBC》引述伊利諾州大學工程學教授Brent Heuser的看法，他相信日本已經清除了廢水裡的有害物質，只剩下少量的氚，「微量氚對人體的影響可以忽略，對環境的危害更是零。」話雖如此，專家仍擔憂日方低估了氚的危害，當這些同位素無可避免地進入食物鏈底層，對生態的衝擊可能超過100年。

(中時新聞網 盧品青)

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