初三國道交通量 高公局預估將為平時1.6倍

今（2/14，大年初三）高公局預估全日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預測今（2/14）易壅塞路段預估為國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣，國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間，國5南向南港系統-坪林，國10東向仁武-燕巢系統，國1北向鼎金系統-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、大山-香山，國5北向宜蘭-坪林，國10西向仁武至左營及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。

國道主要疏導措施，包括入口高乘載管制：6-12時國5南港系統南向、14-21時國5蘇澳至頭城北向及13-18時國1高雄端至湖口北向與國3九如至大溪北向。

入口匝道封閉方面：0-12時國5石碇、坪林南向，0-24時國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向、國3西濱北向及7-19時國1虎尾、仁德北向、國1王田雙向、國3名間雙向。另外，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

（中央社）

彙整未來三天（2/14初三、2/15初四、2/16初五）的國道管制措施要點如下：

💡 收費措施 💡

📣 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)。

📣 國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

📣 每日0-5時全國道暫停收費。

💡 高乘載管制 💡

📣 2/14(初三)：6至12時，國5南港系統交流道南向入口

14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口

13至18時，國1高雄端至湖口北向入口、國3九如至大溪北向入口

📣 2/15(初四)：14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口

13至18時，國1高雄端至湖口北向入口、國3九如至大溪北向入口

📣 2/16(初五)：14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口

💡 匝道封閉 💡

📣 2/14(初三)：0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

0至24時，封閉國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向及國3西濱北向入口。

7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

📣 2/15(初四)：0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

圖/高工局提供

圖/高工局提供

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