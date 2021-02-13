2女刮刮樂中百萬 選號方法竟一樣！

台彩發行「1000萬行大運」、「2000萬超級紅包」等多款刮刮樂，有一名婦人買下櫃檯內最後一張刮刮樂，號碼恰好是她的生日，刮中百萬大獎；另有一名女子用生日選號碼，也幸運刮中百萬。

台灣彩券衝春節買氣，今年共推出16款新春限定刮刮樂，獎金百萬元以上獎項多達737個，史上最多，近日全台已陸續傳出刮出百萬獎的好消息。

其中，「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2,000萬元、7個200萬元加BMW休旅車、520個100萬元。統計至2月11日，已刮出1個200萬元+BMW休旅車、112個100萬元，2,000萬元大獎尚未開出。台彩表示，一名女子用生日選號碼，幸運刮中百萬元。

根據南投縣水里鄉御幸運彩券行描述，中獎人前一天來到店內買了一張「2000萬超級紅包」和一張100元面額的刮刮樂，都挑12號，當時店犬一起對著中獎人叫，平常兩隻狗只有心情好或有什麼特別的事發生才會叫，因此店員對這位客人印象深刻。

這間彩券行店員表示，前一天他的眼皮跳不停，感覺有什麼好事要發生，隔天晚上大約9時多，這位女子回到了店裡，詢問「2000萬超級紅包」刮刮樂是否中了10萬元，經店員協助確認，結果發現是100萬元。

中獎的女子說，她的生日是12號，所以2張刮刮樂都選12號，沒想到就中了100萬元，心裡很開心，直呼真是太幸運了。

另有一位年約50多歲的婦人買下彩券行櫃檯內最後一張「1000萬行大運」刮刮樂，刮刮樂號碼剛好也是她的生日，幸運刮中百萬大獎。

根據新北市蘆洲區天天中大獎企業社描述，中獎人住在投注站附近，偶爾下班後會來店內聊天、玩幾張刮刮樂放鬆。刮中大獎當天早上她特地去財神廟拜拜，向廟裡祈求發財金，希望能夠讓自己跟孩子平安健康、賺大錢。

天天中大獎企業社指出，中獎人到彩券行購買過年期間加碼的大樂透，而後因櫃檯內只剩最後一張「1000 萬行大運」，而且也是中獎人的生日12號，所以中獎人就在現場刮，沒想到中了100萬元，中獎人當場喜極而泣地說，「今年，真的可以過個好年了！」

台彩也指出，「1000萬行大運」是首次規劃商品獎項的千元面額刮刮樂，首個20萬加Gogoro機車於年前刮出，刮出Gogoro的店家位在逢甲商圈。

根據台中市西屯區招財福彩券行描述，2月4日早上7時才剛開門營業，就出現5位年輕人在門口等候，他們剛結束通宵聚會，臨時起意要來玩刮刮樂，因為他們在網路新聞看到今年屬兔的偏財運很旺，他們之中就有幾位屬兔，所以聚會完就決定找一間彩券行試試。

招財福彩券行指出，5位年輕人一進門就鎖定「1000萬行大運」，幾乎刮完檯面上的「1000萬行大運」，刮到最後一張，發現有一個摩托車的符號，知道刮中了三獎 「20萬元加Gogoro電動機車」，這群年輕人不約而同大叫一聲、非常興奮，應驗了屬兔果然最旺。

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