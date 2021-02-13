出發回娘家 國道20個易塞時段路段一覽

初二傳統習俗回娘家，但交通部高速公路局預估，今天20路段易塞車，其中國道1號南向楊梅-新竹系統自上午6時到下午2時、北向南屯-后里自上午9時到下午5時，預估連塞8小時。

高公局發布新聞稿表示，預估今天易壅塞路段包括：

國1南向：

上午6時到下午2時 楊梅-新竹系統

上午7時到中午12時 彰化系統-埔鹽系統

下午3時到7時 下營系統-大灣

下午4時到7時 苗栗-豐原

國1北向：

上午9時到下午1時 鼎金系統-岡山

上午9時到下午3時 仁德-永康

上午9時到下午5時 南屯- 后里

上午10時到下午1時 圓山-大華系統

下午3時到晚間9時 銅鑼-頭屋、西螺-埔鹽系統

國3南向：

上午7時到下午1時 土城-關西

上午8時到中午12時 快官-霧峰

上午8時到下午1時 草屯-名間

國3北向：

下午3時到晚間7時 竹山-中興

下午3時到晚間10時 大山-香山

國5南向：

上午6時到下午1時 南港系統-坪林

國5北向：

下午3時到晚間11時 宜蘭-坪林

國10南向：

上午9時到中午12時 仁武到燕巢系統

國10北向：

下午4時到晚間7時 仁武到左營

國6北向：

下午4時到晚間7時 舊正-霧峰系統

高公局說，13日國道相關疏導措施包括上午6時到中午12時國5南港系統交流道南向入口高乘載管制、凌晨零時到中午12時國5南向石碇、坪林匝道封閉；國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率；國3新竹系統到燕巢系統全天採單一費率再8折收費、凌晨零時到5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

此外，高公局表示，國道12日上午壅塞路段包括國1南向湖口-新竹、埔鹽系統-員林；國1高架南向中壢-楊梅端；國3南向三鶯-關西、和美-彰化系統、中興-名間；國10東向燕巢-燕巢系統，其餘國道路況大致正常。