人妻大掃除 翻到3疊超厚千鈔這樣做

新年到，不少家戶已開始大掃除，除舊布新迎接新年。一名人妻日前在臉書上分享，日前大掃除時意外在廚房掃到3大疊千元鈔票，起初以為是老公的私房錢讓她在內心竊喜，今年過年終於有「年終」，不過，事後詢問才得知那疊私房錢竟是婆婆的，還藏到忘記，這晴天霹靂的消息讓她無奈，「家庭主婦是沒年終的」。

原PO昨(9日)在臉書社團「爆廢1公社」上分享，最近在大掃除房子，掃到廚房時因為婆婆放了一堆過期食品，她便很帥氣又順手的一袋袋的丟入垃圾桶，正當準備拿出去丟倒垃圾車時，幸好眼尖的女兒及時攔截，發現垃圾袋裡竟有好多張千鈔，「拿回家翻垃圾堆，找出不少錢」。

正當原PO以為那是老公藏的私房錢，心想今年過年紅包又多一筆，心情正好的時候，下秒卻被告知那些錢其實是婆婆藏的私房錢，因為藏到忘記才會忘記拿出來，眼看就要到手的厚厚鈔票只能拱手讓人，此時原PO心情有如坐雲霄飛車，「果然…家庭主婦是沒年終的」。

貼文發出後引起熱議，「這就是為什麼過年要大掃除的由來，由此可見藏私房錢的歷史比過年大掃除還久」、「可以去你家打掃嗎…」、「見者有份啊！反正婆婆都忘了哈哈哈」、「在家裡面誰撿到就是誰的，這是戰爭！」。不過有網友好奇，為何婆會將這麼多的新鈔藏起來，對此原PO回應，「那些是婆婆平常在用的私房錢啦，因為她不會用郵局的ATM領錢，所以就會請人幫她提領一些錢，當她的平時要用的備用金」。

文章來源：爆廢1公社

（中時新聞網 羅心妤）