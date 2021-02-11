星相看2021 他抽國運牌爆台灣局勢

全球新冠肺炎確診人數破億，台灣的防疫表現可圈可點。星相學會副理事長小孟老師認為，2021年台灣局勢會很好，而且疫情一定會得到控制。而國運牌則抽到審判牌正位，台灣在今年7月過後，國際能見度會更好。

小孟老師在政論節目《新聞面對面》中表示，2021年會有六星連珠，就是說太陽、水星、木星、金星跟土星，還有月亮都會成一條線。這次六星連珠加上水逆，就一起共伴。所以要特別注意這次台灣除了新冠肺炎之外，還會再有新形態的病毒會出現，而且不是新冠肺炎這種的，六星連珠是不好的，再加上水逆，所以會更嚴重。

小孟老師指出，今年有三波的水逆，第一次就是1月30日到2月20日，所以要特別注意股票方面，會大起大落，但是不會到泡沫化，不會那麼恐怖，因為有太陽、木星、金星化解了這個危機。所以疫苗方面要特別的注意，會有發生就是疫苗施打錯誤，或者是本來要進來的疫苗又延遲了。

小孟老師接著點出，第二次的水逆是5月30日到6月22日，就是會有新形態的病毒，而且會發生在東南亞。至於台灣疫苗的取得會有突破，但要小心就是有些人明明就是沒有打疫苗，可是卻說有打，會產生這個狀況；第三次的水逆就是國際的疫苗方面會有一些備受質疑，像有人打了之後，會開始覺得好像沒有什麼療效，效果可能有一些狀況。

小孟老師認為，世界局勢要到9月27日到10月18日，才會明朗化，就是到底是好是壞，但是2021年台灣局勢會是很好的，而且我們的疫情一定會得到控制。

小孟老師表示，他抽到一個我們的國運牌，是審判牌正位，所以整個台灣在今年7月過後，國際能見度會更好。

（中時新聞網 黃麗蓉）