基隆奠濟宮國運籤 暗示將「牛」轉乾坤

每年除夕夜，基隆廟口奠濟宮都會替明年國家運勢抽一隻國運籤，今年除夕全台下起大雨，基隆市長林右昌於晚上11點到在地信仰中心慶安宮、奠濟宮上香祈福，並擲筊來抽出代表士農工商的牛年籤詩，其中，林右昌在商籤擲筊時擲出立筊，令信眾興奮萬分，更有人驚嘆就像是要帶領「商業」直直起飛一樣，牛轉乾坤、令人驚奇。

林右昌在致詞時指出，自己非常感謝慶安宮媽祖與諸位神明的庇佑，讓新冠肺炎疫情，在國內能有效的控制，所有基隆市民能較舒坦的生活，除了是因為大家的全力配合，更要感謝這些神明的庇護，他期望疫情早日遠離，讓人民早日恢復正常生活；隨後，他前往奉祀開漳聖王的奠濟宮祭拜，上香後按照士農工商抽籤順序，開始擲筊抽籤。

對此，擲筊抽籤次序，由副議長林沛祥負責抽籤，第一支的士運籤，林右昌一擲擲出聖筊，第二支的農運籤，林右昌連擲七筊，最後才擲出聖筊；最後工運籤與商籤都十分順利，尤其是商運籤，更是擲出立筊，在場的信眾大感神奇，爭相拍照。

基隆市慶安宮今年受到疫情影響，沒有對外邀請信眾參與賀正祈福活動，但是仍有不少信眾冒雨前來，這次抽到的商運籤為「一春萬事苦憂煎，夏裏營求始帖然，更遇秋成冬至後，恰如騎鶴與腰纏」，有信眾解釋，其意涵象徵來年基隆的商業運勢即將再度翻身，往上騰飛，也代表著商機來了，市政、商務將有機會牛轉乾坤。

（中時 吳康瑋）