生肖狗 宜適量運動 步步為營 懂的變通

事業工作運： ★☆☆☆☆

萬事以合爲貴，勿與人起爭執影響到事業得不償失

要安光明燈、制桃花

今年發展並不順暢，受「貫索」星影響，流年運程甚爲曲折，前路頗多險阻，波折重重，極易發生人事紛爭。要時常提醒自己做事不要斤斤計較，多做一點工作，就當作磨練，對自己是有好處的。

工作：

在工作上容易與同事，上司發生沖突，阻礙事業發展，謹記萬事以合爲貴，必須客觀聽取別人的意見，否則影響到事業就不值了。今年的事業是先衰後盛，前半年則會有諸多阻滯，必須步步爲營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事要奉公守法。幸遇「太陰」星，每逢在危難中都得以貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，並且要懂得變通，另謀良策！

健康：

屬狗的朋友一些病痛在所難免，但不會很嚴重，只是要留意腹部的毛病，注意飲食衛生可以減低染病的機會。此外會有神經緊張的傾向，應盡量休息，多做適量運動以放鬆身心！

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