生肖雞 易惹口舌、官非 須防暗疾

事業工作運： ★★★★☆

宜拓展新業務或開創新事業，正財偏財都很旺

制五鬼

屬雞的人2021年有很多貴人相助，事業高升，正財偏財都不錯。建議今年應該主動尋求發展，拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助而較容易成功。年逢「華蓋」星，靈感湧現、創造力特佳，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣淩人，以免出現位高勢危的困境！此外，

工作：

今年「官符」、「五鬼」入宮爲害，易惹口舌官非，所以處事必須特別謹慎，不可輕信他人，以免被人出賣而成爲替罪羔羊。工作上謹防與人發生爭執，引發口舌是非，宜多做事少說話，多與同事溝通，凡事以合爲貴；此外必須提防身邊小人，小心被人出賣或是掠奪成果。今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，故此若能謙厚待人，定可化險爲夷！

健康：

屬雞的朋友今年身體狀況甚爲普通，大病沒有小病不斷，忌吃油炸一類的食物，可以把毛病降低。因逢「五鬼」入宮，需防暗疾，若發現有小病痛為安全起見還是盡快找醫生檢查診治，需要提高警惕切勿拖延，忌至陰廟。

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