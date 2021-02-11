生肖馬 四方助緣 回報豐收 勿過勞

事業工作運：★★★★★

事業得多方貴人相助有望升遷

要安光明燈

生肖屬馬的朋友們，在2021年得「龍德」星相照，多得貴人相助，職位有提升之喜，一切頗爲順利！在工作上還能得到同事的齊力相助，且又得到客戶的信任，事業上會得到四方助援、廣泛支持。

工作：

經商者或者是上班族，均大有可爲，應該把握機會發展自我。建議今年就擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報！值得注意的是，有受「天厄」星影響，千萬不能因取得小有成績而沾沾自喜、居功自傲，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

健康：

生肖屬馬的朋友們容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。有「天厄」凶星出現，多注意意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要做危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。

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