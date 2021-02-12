初一走春 農曆春節國道疏運重點速記

大年初一出遊、拜年、寺廟上香的民眾增多，依照往年經驗，高速公路南下車潮將開始湧現，交通部高速公路局預測將有17處重點壅塞路段，西部上午8點就有車潮，國道五號更是上午6點就可能會塞車，提醒用路人出門前先查詢最新路況，避開壅塞路段、多利用替代道路。

高公局今年也制定的春節國道疏運措施，要點如下：

💡 收費措施

📣 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)。

📣 國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

📣 每日0-5時全國道暫停收費。

💡 高乘載管制

📣 2/12(初一)~2/14(初三)，每日6至12時，國5南港系統交流道南向入口。

📣 2/14(初三)~2/16(初五)，每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。

📣 2/14(初三)~2/15(初四)，每日13至18時，國1高雄端至湖口北向入口、國3九如至大溪北向入口。

💡 匝道封閉

📣 2/10(小年夜)~2/14(初三)，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

📣 2/12(初一)~2/14(初三)，每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。

📣 2/14(初三)~2/15(初四)，每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

📣 2/14(初三)~2/15(初四)，每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

另，因全國道交通最大量經常發生於歷年春節期間，而國道容量有限，為避免壅塞，可多利用國道好走時段，高公局建議較好走時段如下：

2/12~2/13(初一~初二)，南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。 2/14~2/16(初三~初五)，北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。 2/14、2/15(初三、初四)為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段有可能壅塞至凌晨，因此建議南北長途民眾多利用台61替代道路往返，不僅省時又省錢，若一定要使用國道，請符合高乘載管制之車輛，利用13-18時行駛國1及國3或利用14-21時行駛國5，而乘載1~2人之車輛建議提前於上午10時前之時段出發，或延後至初五再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞，大家遵循分流規劃就能避免塞車。

交通部高公局建議用路人詳知更多即時路況資訊可以撥打1968或下載高速公路1968 APP或可收聽警廣頻道，留意最新路況資訊。

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