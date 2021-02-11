健康是一切幸福的根本，開心過新年的同時，也別忘記好好調養身體，本刊特別請莊雅惠中醫師、程涵宇營養師親授個人私密的健康過年撇步。

走進莊雅惠中醫師的診所內，正值中午用餐時間，莊雅惠拿出自己的便當盒，裡面滿滿都是天然蔬菜，「自從成為中醫師之後，飲食也變得更加健康。」莊雅惠三餐採取倒三角吃法，早午餐最豐盛、晚餐幾乎只吃青菜。

莊雅惠說，就算是農曆過年，這樣的飲食原則依舊沒有改變。「過年期間家裡沒有開伙，大多是到外面餐廳吃飯，但我會給自己一個原則，就是一天只能吃一次大餐，吃完之後就會控制食量，過年時我就不吃晚餐。」

程涵宇說，目前家中的年菜都是由婆婆、媽媽打點，幸好長輩們都非常有健康意識，而且手藝非常好，所以幾乎都是自己包辦所有年菜，婆婆甚至還會自己做蘿蔔糕，十分厲害。

「健康、天然是我們家最重視的原則，我也會給一些意見，例如建議海鮮的份量比肉略多一些，大約是2比1左右。」程涵宇說，過年免不了大魚大肉，但相較之下，海鮮的蛋白質含量較高、脂肪含量低、熱量也較低，所以魚、蝦、螃蟹、透抽、干貝都是不錯選擇。

程涵宇說，目前家中的年菜都是由婆婆、媽媽打點，幸好長輩們都非常有健康意識，而且手藝非常好，所以幾乎都是自己包辦所有年菜，婆婆甚至還會自己做蘿蔔糕，十分厲害。

「健康、天然是我們家最重視的原則，我也會給一些意見，例如建議海鮮的份量比肉略多一些，大約是2比1左右。」程涵宇說，過年免不了大魚大肉，但相較之下，海鮮的蛋白質含量較高、脂肪含量低、熱量也較低，所以魚、蝦、螃蟹、透抽、干貝都是不錯選擇。

肉類則是以雞肉較好，主要也是脂肪量較低，選購豬肉、牛肉時也要避免踩到萊克多巴胺的地雷，同時也不建議購買加工食品如香腸等。此外，由於年菜中較少青菜，程涵宇認為火鍋是個不錯的點子，除了可以多放一些青菜，也可以加入各式各樣的菇類，補充豐富的纖維質。

營養師程涵宇透露，自家打點年菜最大的原則就是健康、天然。圖／程涵宇提供

（中時新聞網 CTWANT）