過年該包多少給父母?財經專家曝最佳數字

你的紅包準備好了嗎？每到過年的時候，有不少人煩惱應包多少紅包給父母最好，財經部落客李柏鋒認為，紅包多少沒有標準答案，但可依照自己的收入做調整，最好的狀況就是以自己薪水的一成最剛好。

李柏鋒在《商周財富網》專欄中表示，到底要包多少紅包給父母，其實沒有標準答案，不妨就將要包給父母的紅包，想成公司分紅給股東的概念，若今年賺得比較多，那就多包一點；今年賺得比較少，那也只能包少一點了。

李柏鋒指出，雖然依照習俗上給父母的紅包理應要一年比一年多，但今年能不失業就已算很幸運了，又怎麼能比去年多呢？因此，李柏鋒認為，假設以月薪36000元來說，應包一成，也就是3600元。

李柏鋒進一步表示，會建議一成的原因是包紅包的資金可能都是年終獎金，以年終獎金是一個月的薪水來說，紅包的預算應以一半的年終獎金為主，包括父母、配偶及子女，包多包少就依照自己的收入及要包的人數做調整，甚至進行加權分配，可以父母比較多、子女比較少。

不過，李柏鋒認為，比起紅包的數字，在過年期間能夠陪伴父母一起吃飯、談心，一起坐在沙發上看電視、計畫春節假期，甚至是一起下廚，分享彼此的拿手菜，親情、回憶等，都是紅包金額換不到的。

文章來源：商周財富網-過年包紅包給爸媽，為什麼包「1成薪水」最好？

（中時新聞網 楊雅婷）