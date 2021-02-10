終結17連摃！大樂透頭獎開出 獎落台中

大樂透連17摃後，2月10日開出，一注獨得5.39億元頭獎單注獎金為第四屆以來(103年起)大樂透的第四高紀錄，也是第四屆春節期間開出的最高頭獎金額。

本次獎落台中市霧峰區的「有錢尚好樂透站」，該家投注站於105年8月間亦曾開出過大樂透2.71億元頭獎，本次為第四屆以來第二度開出億元大獎。此外，依據台彩的統計資料，大樂透109年間共開出16注頭獎，其中6注均落在台中市，金牛年(110年)的第一個大樂透頭獎再度獎落台中市，台中地區的財運可說是銳不可擋。

大樂透春節大紅包加碼活動今天晚上進入第二期，開出的9個春節大紅包獎號依大小順序分別為04、07、08、14、19、28、44、45和49，本期共開出33組，共37名幸運兒中獎，其中29人獨得100萬元獎金；另外4組為兩注均分，每人各分得50萬元獎金。今天開出春節大紅包獎項的投注站共36家，其中，台中市太平區的「富貴錢投注站」本期開出2注，2張中獎彩券各得100萬元和50萬元獎金，本次亦為該家投注站第四屆以來第3次開出春節大紅包獎項；高雄市苓雅區的「大高雄彩券行」在109年的三節加碼都有開出百萬獎項，10日晚上則是開出今年春節的百萬獎項，持續保持連莊紀錄；桃園市中壢區的「招鑫來彩券行」曾於106年開出春節加碼後的9.59億元威力彩頭獎，109年春節也曾開出春節大紅包獎項，今天晚上再度開出百萬大獎。

台彩表示，截至小年夜(2/10)，大樂透加碼的360組100萬元春節大紅包獎項累計已送出70組，其中有60人獨得百萬獎金，還沒對中大獎的民眾也別氣餒，目前還剩下290組100萬元待送出，除夕夜(2/11)開獎的大樂透除了保證頭獎獎金1億元以外，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎項，此外，已23連摃的威力彩，除夕夜頭獎上看4.5億元；每五分鐘開獎一次的賓果賓果獎金加碼也還在實施中，想中大獎的民眾務必記得買張彩券，給自己做公益、兼發財的機會。