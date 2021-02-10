新春戶外踏青 探訪溪流水岸之美

經濟部水利署近年推動河川、區域排水治理工作，不僅發揮治水功效，更打造優美的水環境。新竹頭前溪舊港島、臺中旱溪鷺村橋至日新橋、宜蘭安農溪及臺東紅石溪等治理工程，將周遭環境地景、生態及溪流文化納入設計考量，並結合社區、學校共同參與後續維護管理工作，營造與水共生、與生態共存、與環境共榮、與社區共好之優質水岸環境。新年伊始，讓我們一起來探訪水岸之嫵媚吧!

頭前溪近出海口舊港島是少數位於河川中央的人口聚落，於此可觀賞河濱景觀、出海口的美景與落日景色，島的北側設有舊港歷史、小學生畫作及生態解說的陶版作品可供到訪旅客瞭解當地特色，而河道兩旁紅樹林茂盛，提供鳥類棲息跟覓食的場所，泥灘上也不時出現螃蟹、彈塗魚來回穿梭景象，讓整個島上充滿著慢活的氣息。想欣賞自然美景、體驗自然生態與探索島嶼古今往來歷史，可蒞臨舊港島體驗偷得浮生半日閒的慢活生活。

臺中旱溪排水鷺村橋至日新橋處，為延伸既有當地有名的「康橋計畫」廊道，將原有高聳護岸打除並作為人行活動空間及道路使用，而彩繪廣場處竹林造型故事牆，有著地方私塾、土地公的畫作，承載著地方記憶訴說歷史足跡，且溪流中不時有魚群穿插優游於馬藻間，又有小白鷺、夜鷺不時守候，捕捉河鮮美味。多樣的自然、生態、親水護岸，是個縫合水岸與周邊都市發展，親子寓教於樂的賞玩妙場所。

安農溪多年來透過公私協力共同推動河川環境改善，營造自然明媚的好風景，近年又加值安農溪兩岸人行步道及周邊景觀改善並優化既有自行車串連系統，沿途景色優美、秀麗，水岸風光更豐富騎乘視野。於安農溪田心橋畔可飽覽整排落羽松步道、如茵草坪，景色開闊而壯觀，而在安農溪農義橋下游分洪堰處，可見安農溪一分為二的景況，近距離感受滾滾水流，讓人讚嘆大自然壯闊之美，也是許多IG網美的熱門打卡景點，很適宜全家騎乘腳踏車欣賞宜蘭特有的山光水色。

臺東紅石溪位於中央山脈與海岸山脈間的關池縱谷平原裡，得天獨厚的自然環境，搭配上稻米之鄉的綠野稻浪，勾勒出當地富饒農村的景緻，也由於紅石溪河畔甚早就被納為遠近馳名的關山鎮自行車道一環，因此熱愛單車旅行的遊客無不前往朝聖；紅石溪的生機與生命力，透過當地人文、產業與生態的結合，經環境再造過程後，已重新展現出另一嶄新的水岸綠畔廊道風貌，營造出綠蔭、親水觀水、生活漫遊的特色景觀水岸空間，是個適合觀光遊憩兼具運動休閒多功能的優質景觀場域。