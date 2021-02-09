印度駐台代表秀台語 預祝Happy牛Year

印度駐台代表戴國瀾今天向台灣民眾拜早年，以台語說「吃甜甜乎你過好年」、「吃鳳梨好運旺旺來」等吉祥話，期待新的一年加強印台雙邊交流與連繫。

印度台北協會今天在臉書粉絲團發布影片，由會長戴國瀾（Gourangalal Das）領銜預祝台灣民眾Happy牛Year，牛年牛轉乾坤、大吉大利。

戴國瀾開頭以台語說「台灣的朋友大家好」，接著表示自去年7月來台以來，深刻感受到台灣人的熱情和溫暖，也體會到台灣朋友們對印度的熱愛。

他說，短短半年，他認識了不少台灣朋友、造訪台灣不少地方，體會到充滿活力的港口城市，也感受到豐富的民俗文化；從陽明山到阿里山，許多名勝風景讓人想一看再看、流連忘返。

戴國瀾表示，台灣的有效防疫措施成為全球典範，令人刮目相看。去年儘管有疫情，還是看到印度與台灣之間人與人的相互認同不斷加深，雙邊經濟商務關係也逐步攀升。新的一年，他將與協會人員更加努力加強印台交流連繫。

戴國瀾去年底接受中央社專訪時表示，印度政府致力吸引外來投資，包括為台灣企業創造友善經商環境。印度尤其重視台灣對電子產業的投資，因此由中央政府直接提供優惠獎勵，未來也會有越來越多專為台商設置的工業園區。

他也提到，在促進人與人交流方面，可從提升印台雙邊高等教育及觀光交流著手。

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