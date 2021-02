最「牛」企業家拜年 2021牛氣沖天

2020年,發生了很多「前所未有」的事,走過了2020年,迎來的2021年,能否一掃「庚子年」的陰霾,雖然仍充滿不確定因素,但是新年、新氣象,特別是新的一年,是牛年,而牛的穩重、堅忍的形象,多少帶來了可以突破變局的希望。

不過,認真說牛,想到的詞彙,在穩重、堅忍的同時也總與「固執」畫上等號,像是「最牛」、「牛脾氣」;要不就是與「蠻力」有關,如「氣壯如牛」; 或是不解風情的「對牛彈琴」等。

其實,牛,也是有浪漫的一面:「牛」郎織女;而且,牛,也代表卓越:「執牛耳」。從這個角度思考,南僑集團會長陳飛龍應該算是「牛氣衝天」在本業「執牛耳」的「資深」牛。

說到陳飛龍,因為名中有龍,而且,還是會飛的龍:「飛龍在天」,所以,有不少人都以為他屬「龍」,有一年龍年,很多認識他的人還都對他道恭喜,並要他去安太歲…。

屬龍,喔,錯了,是屬牛的陳飛龍,在企業界是眾所周知的愛吃,但不忌吃,對民間習俗的安太歲,他同樣持著對傳統文化的尊重,每每都由朋友主動代為安太歲、點光明燈,他認為,那是引領人與人的關懷,「不影響原來的宗教信仰。」

這種「引領人與人的關懷」的想法,也是陳飛龍走過2020、放眼2021的底氣。被疫情擾動了一年下,面對新的一年,他直言,與其樂觀的期待,不如以悲觀的視角去思考、應變,畢竟不論是疫情、還是大環境的變化,都不是「我們能掌控的,所以,在一開始受影響的時候,就要思考續航力的問題,才不致被淘汰。」

聽來很深奧,其實講白了,就是如何滿足客戶與消費者需求,甚至創造需求,並致力於提高產品價值,陳飛龍相信「知變、求變、應變,是企業繼續前進的不變法則」,這也是他最近大力推動「烘焙餐飲化」的主因。

「烘焙餐飲化」,就是把餐飲的元素放進烘焙裡,這對陳飛龍、對南僑都是全新的考驗,也是牛年要衝刺的重要目標之一。

就像陳飛龍因疫情關係,2021年的春節,不能像往年一樣在泰國與台籍同仁聚會,只能「留」在台北與親朋好友們打起「方城」戰,比陳飛龍「資淺」一輪的生華科技董事長胡定吾,2021年的春節也只能留在台北,不能像往常一樣出國遊玩。

其實,從年次來看,胡定吾是屬牛,但是若看農曆與陽曆的換算,他說,他剛好是在「鼠尾牛頭」之間,所以屬鼠、屬牛,他都可以接受。

鼠年即將結束、牛年即將開始的2021年一開年,胡定吾就「家有喜事」,小兒子、也就是街口支付董事長胡亦嘉總算被胡定吾「逼婚」成功了,所以,春節假期雖然只能「待」在家裡,但是,想到家裡多了新成員他是打從心底感到開心。

家有喜事,胡定吾的生華科技也頻傳好消息,提到生技的前景,同樣用開心的語氣說:「那當然是好!」開心的胡定吾在提到民間習俗的本命年安太歲、點光明燈時,一樣很開心的說,「會啊,會啊。」

安太歲、點光明燈都會做

胡定吾是在創投界是被視為「大老」級的人物,特別是對新科技的投資眼光超準,從事的又是生技產業,都是極為強調科學的領域,也信民間習俗的安太歲、點光明燈?對這個疑問,胡定吾不假思索的說:「ㄟ,安太歲、點光明燈,我認識的人都會做喔。」

說到安太歲,24年前的牛年,當眾人依據民間習俗到廟裡安太歲時,有一群人則是組了個牛會,想要用牛的「蠻」力,「牛」轉乾坤。在當年,那群牛,個個都有「執牛耳」的成就,陳飛龍就是其中一「隻」。

當初發起時,只有陳飛龍、中國電器公司前總裁顏甘霖、福星製衣董事長蔡昭倫等七人,這人數可說是相當少,少到連舉行一桌「圓桌牛頭會議」 都湊不足,就連到果嶺打小白球,都湊不滿兩組人(通常一組是四人)。就因為人數不多,當時七隻牛笑稱他們這個牛會是「笨牛成群」。

經過24年的歲月,牛會的牛陣壯觀多了,打高爾夫球可以湊個四組有餘,榮成紙業公司董事長鄭瑛彬、力晶集團創辦人黃崇仁等也都是其中一員,成員有像陳飛龍的長壽牛、也有如蔡昭倫的資深牛,當然也有1961年後生的小牛。

其實,認真說來,陳飛龍當年組的牛會,不是國內政商圈中的第一個。說起第一個牛會,現在可說是上個世紀的事了,在20世紀、1980年代,政壇上屬牛的人不少,被稱為是永遠的第一夫人蔣宋美齡就屬牛,已故的前後任行政院長孫運璿與俞國華也都屬牛。

於是,在1980年間,俞國華以1913年生的牛為主,組織了一個牛會,成員包括前台北市長高玉樹、國際電化集團創辦人洪建全、國產實業集團創辦人林燈,以及嘉新集團創辦人張敏鈺等。

牛會固定相聚 持續24年

不過,隨著成員的凋零,俞國華組成的牛會也自然的解散了。但是,牛兒可是生生不息,24年前,陳飛龍等七隻小牛組了個牛會來取代安太歲,24年後,小牛變長壽、變資深牛…,成員也有增、有減,然而,老中青三代固定相聚,是24年來,唯一的不變。

也因為是老、中、青三代牛同聚一堂,也因為行業領域各有不同,因此他們有個不成文的約定,就是不在聚會時「談生意」,主要也是因為平時為生意的事夠煩的了,不想在聚會時,還要再為生意「傷腦筋 」了。

至於「政局、時事」,會是話題,不過,時事、政治總是易生「嫌隙」,所以,他們還有個不成文的規範:任何政治立場都不能帶進「牛會」裡來。因為,牛兒們說:「吃飯、聚餐嘛,談風花雪月,會比較健康」。

這也是陳飛龍談到牛會時說,友情可貴啊,牛會固定聚會,「有空時,一定是積極參加的。」

看來,2021年的牛年,企業牛不畏疫情,要來個「騰」的一年。

科技牛突破變局 氣壯如牛

在「牛會」裡,力晶集團創辦人黃崇仁也是其中一頭牛,12年前的牛年時,他正為DRAM產業紓不紓困頭痛不已,八年多前因不敵DRAM價格崩盤,只能黯然的讓力晶下市。

12年後的牛年,黃崇仁不但靠著力積電翻轉重生,還重返資本市場。12生肖一輪時間,黃崇仁對「從下市、欠錢、還錢,到重返上市」的感想是:「難得有這樣的機會,我不虛此生。」

從負債千億元,到成為「全球唯一從DRAM公司成功轉型至晶圓代工產業」的過程,讓媒體為黃崇仁冠上「九命怪貓」的稱號。在眾人不看好時,黃崇仁能從負債逆轉為年年獲利,2018年獲利還破百億,所以,對2021年,黃崇仁這頭有「九條命」的牛,自然是很有自信的說:「絕對賺錢!」

特別是,被稱為是「小台積電」的力積電,是訂單滿滿,也讓黃崇很是得意的說:「天天在協調,產能到底要給那一個客戶?」

當然,在科技界得意的牛不只是黃崇仁。2021年1月4日,廣達電腦董事長林百里當著台達電創辦人鄭崇華的面表示,台達電、台積電只差一個字,但都是台灣的「護國神山」,因為電腦對台積電的晶片、台達電的電源供應器都不可或缺。

當天,林百里以生策會副會長的身分,介紹應邀到場演講的鄭崇華。林百里與鄭崇華不只同是科技人,也同樣都屬牛。

鄭崇華是典型克苦耐勞的創業者,13歲時經歷過國共內戰與父母失散,跟著舅舅輾轉來台,靠著遠房親戚的接濟完成學業,早年的克苦經歷,也養成他勤儉持家的性情,在台達電市值突破千億元後,依然自己開著一台十多年的老富豪上下班,直至後來實在太忙,加上車子真的太老舊、更重要的是不「環保」,才換上節能的油電混合車,同時也請了司機接送。

現在提到台達電、鄭崇華必然與「環保」、「節能」畫上等號。說起來,與鄭崇華創業時期的經驗有關。他在演講中說道,1971年創立台達電時,是台灣經濟發展迅速,用電量每年增加,供電吃緊,有時還輪流停電,當時,他就覺得應該要改用效率更高的交換式電源,才是快速的解決方法。

於是,鄭崇華決定投入開發輕薄短小、效率更高的交換式電源,同時訂下「環保節能愛地球」的經營使命。1983年台達的交換式電源產品正式供應客戶,到2000年,所有電源產品效率都超過90%。2010年到2019年,台達電生產的電源產品共為全球客戶節省約314億度電,等於減少1,674萬公噸碳排放。

投身工業界60年,鄭崇華自剖,在一生經營企業的體驗中,時常會想到企業的存在價值,雖然企業要有利潤才能成長,但更重要的是運用核心競爭力,做對國家社會有貢獻的事。

同樣屬牛、小了鄭崇華一輪的林百里,自從擔任生策會副會長後,就到處暢談他的科技人的生醫夢,2020年底還以「生醫人」身分獲頒台北醫學大學榮譽博士學位,這已經是他第七個榮譽博士學位了。

林百里從科技人談「生醫夢」,不但沒人笑他,還視為是佳話。1988年林百里創業時,是桌上型電腦的年代,當時,林百里就喊:「Computing must be mobile」,被笑是傻瓜。

當電腦真的mobile後,林百里又喊:「Computing must be cloud」,又被笑。但是,現在他喊:「Computing must be AI」,不但沒人笑,人人都視AI為是未來的新天地。2021年,林百里除了談科技人的生醫夢、AI外,又會喊出什麼來呢?頗令人期好奇。