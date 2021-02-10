最「牛」企業家拜年 2021牛氣沖天

2020年，發生了很多「前所未有」的事，走過了2020年，迎來的2021年，能否一掃「庚子年」的陰霾，雖然仍充滿不確定因素，但是新年、新氣象，特別是新的一年，是牛年，而牛的穩重、堅忍的形象，多少帶來了可以突破變局的希望。

不過，認真說牛，想到的詞彙，在穩重、堅忍的同時也總與「固執」畫上等號，像是「最牛」、「牛脾氣」；要不就是與「蠻力」有關，如「氣壯如牛」； 或是不解風情的「對牛彈琴」等。

其實，牛，也是有浪漫的一面：「牛」郎織女；而且，牛，也代表卓越：「執牛耳」。從這個角度思考，南僑集團會長陳飛龍應該算是「牛氣衝天」在本業「執牛耳」的「資深」牛。

說到陳飛龍，因為名中有龍，而且，還是會飛的龍：「飛龍在天」，所以，有不少人都以為他屬「龍」，有一年龍年，很多認識他的人還都對他道恭喜，並要他去安太歲…。

屬龍，喔，錯了，是屬牛的陳飛龍，在企業界是眾所周知的愛吃，但不忌吃，對民間習俗的安太歲，他同樣持著對傳統文化的尊重，每每都由朋友主動代為安太歲、點光明燈，他認為，那是引領人與人的關懷，「不影響原來的宗教信仰。」

這種「引領人與人的關懷」的想法，也是陳飛龍走過2020、放眼2021的底氣。被疫情擾動了一年下，面對新的一年，他直言，與其樂觀的期待，不如以悲觀的視角去思考、應變，畢竟不論是疫情、還是大環境的變化，都不是「我們能掌控的，所以，在一開始受影響的時候，就要思考續航力的問題，才不致被淘汰。」

聽來很深奧，其實講白了，就是如何滿足客戶與消費者需求，甚至創造需求，並致力於提高產品價值，陳飛龍相信「知變、求變、應變，是企業繼續前進的不變法則」，這也是他最近大力推動「烘焙餐飲化」的主因。

「烘焙餐飲化」，就是把餐飲的元素放進烘焙裡，這對陳飛龍、對南僑都是全新的考驗，也是牛年要衝刺的重要目標之一。

就像陳飛龍因疫情關係，2021年的春節，不能像往年一樣在泰國與台籍同仁聚會，只能「留」在台北與親朋好友們打起「方城」戰，比陳飛龍「資淺」一輪的生華科技董事長胡定吾，2021年的春節也只能留在台北，不能像往常一樣出國遊玩。

其實，從年次來看，胡定吾是屬牛，但是若看農曆與陽曆的換算，他說，他剛好是在「鼠尾牛頭」之間，所以屬鼠、屬牛，他都可以接受。

鼠年即將結束、牛年即將開始的2021年一開年，胡定吾就「家有喜事」，小兒子、也就是街口支付董事長胡亦嘉總算被胡定吾「逼婚」成功了，所以，春節假期雖然只能「待」在家裡，但是，想到家裡多了新成員他是打從心底感到開心。

家有喜事，胡定吾的生華科技也頻傳好消息，提到生技的前景，同樣用開心的語氣說：「那當然是好！」開心的胡定吾在提到民間習俗的本命年安太歲、點光明燈時，一樣很開心的說，「會啊，會啊。」

安太歲、點光明燈都會做

胡定吾是在創投界是被視為「大老」級的人物，特別是對新科技的投資眼光超準，從事的又是生技產業，都是極為強調科學的領域，也信民間習俗的安太歲、點光明燈？對這個疑問，胡定吾不假思索的說：「ㄟ，安太歲、點光明燈，我認識的人都會做喔。」

說到安太歲，24年前的牛年，當眾人依據民間習俗到廟裡安太歲時，有一群人則是組了個牛會，想要用牛的「蠻」力，「牛」轉乾坤。在當年，那群牛，個個都有「執牛耳」的成就，陳飛龍就是其中一「隻」。

當初發起時，只有陳飛龍、中國電器公司前總裁顏甘霖、福星製衣董事長蔡昭倫等七人，這人數可說是相當少，少到連舉行一桌「圓桌牛頭會議」 都湊不足，就連到果嶺打小白球，都湊不滿兩組人（通常一組是四人）。就因為人數不多，當時七隻牛笑稱他們這個牛會是「笨牛成群」。

經過24年的歲月，牛會的牛陣壯觀多了，打高爾夫球可以湊個四組有餘，榮成紙業公司董事長鄭瑛彬、力晶集團創辦人黃崇仁等也都是其中一員，成員有像陳飛龍的長壽牛、也有如蔡昭倫的資深牛，當然也有1961年後生的小牛。

其實，認真說來，陳飛龍當年組的牛會，不是國內政商圈中的第一個。說起第一個牛會，現在可說是上個世紀的事了，在20世紀、1980年代，政壇上屬牛的人不少，被稱為是永遠的第一夫人蔣宋美齡就屬牛，已故的前後任行政院長孫運璿與俞國華也都屬牛。

於是，在1980年間，俞國華以1913年生的牛為主，組織了一個牛會，成員包括前台北市長高玉樹、國際電化集團創辦人洪建全、國產實業集團創辦人林燈，以及嘉新集團創辦人張敏鈺等。

牛會固定相聚 持續24年

不過，隨著成員的凋零，俞國華組成的牛會也自然的解散了。但是，牛兒可是生生不息，24年前，陳飛龍等七隻小牛組了個牛會來取代安太歲，24年後，小牛變長壽、變資深牛…，成員也有增、有減，然而，老中青三代固定相聚，是24年來，唯一的不變。

也因為是老、中、青三代牛同聚一堂，也因為行業領域各有不同，因此他們有個不成文的約定，就是不在聚會時「談生意」，主要也是因為平時為生意的事夠煩的了，不想在聚會時，還要再為生意「傷腦筋 」了。

至於「政局、時事」，會是話題，不過，時事、政治總是易生「嫌隙」，所以，他們還有個不成文的規範：任何政治立場都不能帶進「牛會」裡來。因為，牛兒們說：「吃飯、聚餐嘛，談風花雪月，會比較健康」。

這也是陳飛龍談到牛會時說，友情可貴啊，牛會固定聚會，「有空時，一定是積極參加的。」

看來，2021年的牛年，企業牛不畏疫情，要來個「騰」的一年。

科技牛突破變局 氣壯如牛

在「牛會」裡，力晶集團創辦人黃崇仁也是其中一頭牛，12年前的牛年時，他正為DRAM產業紓不紓困頭痛不已，八年多前因不敵DRAM價格崩盤，只能黯然的讓力晶下市。

12年後的牛年，黃崇仁不但靠著力積電翻轉重生，還重返資本市場。12生肖一輪時間，黃崇仁對「從下市、欠錢、還錢，到重返上市」的感想是：「難得有這樣的機會，我不虛此生。」

從負債千億元，到成為「全球唯一從DRAM公司成功轉型至晶圓代工產業」的過程，讓媒體為黃崇仁冠上「九命怪貓」的稱號。在眾人不看好時，黃崇仁能從負債逆轉為年年獲利，2018年獲利還破百億，所以，對2021年，黃崇仁這頭有「九條命」的牛，自然是很有自信的說：「絕對賺錢！」

特別是，被稱為是「小台積電」的力積電，是訂單滿滿，也讓黃崇很是得意的說：「天天在協調，產能到底要給那一個客戶？」

當然，在科技界得意的牛不只是黃崇仁。2021年1月4日，廣達電腦董事長林百里當著台達電創辦人鄭崇華的面表示，台達電、台積電只差一個字，但都是台灣的「護國神山」，因為電腦對台積電的晶片、台達電的電源供應器都不可或缺。

當天，林百里以生策會副會長的身分，介紹應邀到場演講的鄭崇華。林百里與鄭崇華不只同是科技人，也同樣都屬牛。

鄭崇華是典型克苦耐勞的創業者，13歲時經歷過國共內戰與父母失散，跟著舅舅輾轉來台，靠著遠房親戚的接濟完成學業，早年的克苦經歷，也養成他勤儉持家的性情，在台達電市值突破千億元後，依然自己開著一台十多年的老富豪上下班，直至後來實在太忙，加上車子真的太老舊、更重要的是不「環保」，才換上節能的油電混合車，同時也請了司機接送。

現在提到台達電、鄭崇華必然與「環保」、「節能」畫上等號。說起來，與鄭崇華創業時期的經驗有關。他在演講中說道，1971年創立台達電時，是台灣經濟發展迅速，用電量每年增加，供電吃緊，有時還輪流停電，當時，他就覺得應該要改用效率更高的交換式電源，才是快速的解決方法。

於是，鄭崇華決定投入開發輕薄短小、效率更高的交換式電源，同時訂下「環保節能愛地球」的經營使命。1983年台達的交換式電源產品正式供應客戶，到2000年，所有電源產品效率都超過90％。2010年到2019年，台達電生產的電源產品共為全球客戶節省約314億度電，等於減少1,674萬公噸碳排放。

投身工業界60年，鄭崇華自剖，在一生經營企業的體驗中，時常會想到企業的存在價值，雖然企業要有利潤才能成長，但更重要的是運用核心競爭力，做對國家社會有貢獻的事。

同樣屬牛、小了鄭崇華一輪的林百里，自從擔任生策會副會長後，就到處暢談他的科技人的生醫夢，2020年底還以「生醫人」身分獲頒台北醫學大學榮譽博士學位，這已經是他第七個榮譽博士學位了。

林百里從科技人談「生醫夢」，不但沒人笑他，還視為是佳話。1988年林百里創業時，是桌上型電腦的年代，當時，林百里就喊：「Computing must be mobile」，被笑是傻瓜。

當電腦真的mobile後，林百里又喊：「Computing must be cloud」，又被笑。但是，現在他喊：「Computing must be AI」，不但沒人笑，人人都視AI為是未來的新天地。2021年，林百里除了談科技人的生醫夢、AI外，又會喊出什麼來呢？頗令人期好奇。