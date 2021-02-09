春節連假 先雨後晴 日夜溫差大

為期7天的農曆春節即將到來，氣象局表示，明(10)日小年夜到除夕上半天受鋒面影響，易有瞬間大雨或雷雨等劇烈天氣，除夕下半天雨勢將趨緩，初一(12)至初五(16)除了北部、東北部受東北季風影響有局部降雨機率，其他地區則為穩定晴朗。

中央氣象局今(9)日召開「牛年春節連假天氣預報」記者會，說明農曆春節天氣概況。氣象局氣象預報中心課長羅雅尹表示，今(9)日鋒面還在華南地區建立，台灣主要受東北季風影響，明天小年夜白天鋒面接近，晚間到除夕上午全台都有降雨機率，其中有瞬間大雨或雷雨機率，天氣將非常不穩定，下半天起鋒面通過，各地雨勢將轉為趨緩。

溫度方面，小年夜白天相對溫暖，除夕氣溫略為下降，初一起受東北季風影響，初一到初四(15)迎風面的北部、東半部稍涼，也有局部降雨機率，白天高溫約22至23度，夜晚清晨約14至16度；中南部夜晚清晨受輻射冷卻效應影響，早晚氣溫與北部差不多，不過白天高溫可達25至27度，日夜溫差要特別注意；離島澎湖、金門白天高溫約21至22度，清晨約15度，馬祖因為緯度較高，氣溫會再低些。

羅雅尹總結，小年夜除夕天氣不穩定，有瞬間大雨和局部大雨機率；初一到初五受東北季風影響，但東北季風有強有弱，並不是整天雨下不停，若水氣減少雨勢也會暫時緩和；中南部初一之後就會轉為穩定天氣，這次春假不會有強冷空氣影響。

最後提醒，春節期間中南部易有晨霧，金門、馬祖小年夜及初四起亦有局部霧或低雲影響能見度，霧中行車務必注意安全，離島交通往返請多留意相關資訊。

(中時 李柏澔)