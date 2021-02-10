過了40歲要注意！起床這4件事可決定壽命

追求長壽幾乎是所有人追求的目標，決定長壽的因素有非常的多，一方面是自己的身體素質，還有平時生活中的各種習慣，當然還有一點點運氣的原因。早晨起床能決定壽命嗎？是長壽還是短命，不妨對比一下你有否做了這些事。

據《北京時間》發表的微信報導，其實對於長壽並沒有多麼強烈的渴望，其實在40歲之前人們對於壽命的長短並沒有什麼明確的概念，但是一旦過了40歲就會出現越來越強烈的渴望。以下早晨起床這些習慣，看看自己做了幾樣？

1、起床是否抽菸

很多男性朋友每天早上睡醒之後都特別喜歡吸菸，覺得這樣能夠快速的幫助大腦進行清醒，而且能夠精力充沛的投入到一天的工作當中去，但是早上我們的身體各項機能是非常脆弱的，因為有很多器官並沒有徹底的甦醒，而且無法進行協調的運行，所以說在這個時候吸菸對於身體的傷害還是比較嚴重的，從而增加生病的概率，所以說建議各位男性早上起床的時候儘量不要吸菸。

2、早晨運動時間

其實很多人都有晨運的好習慣，尤其是對於中老年人群而言，雖然說晨運確實能夠鍛煉到身體素質，增強免疫力，但是因為早上運動的時間一定要把握得好，首先要等到身體徹底甦醒之後，只有這樣肢體的配合才能更加的協調，最重要的是一定要吃完早餐之後再進行運動，因為不吃早餐就進行晨運的話，不僅僅會對腸胃造成損傷，而且還會影響到血糖的指標，從而造成營養不良的情況出現。

3、早晨是否上廁所

雖然說晚上的身體經過了好長時間的休息，但是器官的運行依然是在進行的，當身體產生的代謝物質就會大量的堆積，所以說早上起床之後上廁所也成了一個判斷健康的重要標準，如果說不上廁所的話，就會導致身體處在一個比較緊張的狀態，從而引起血壓上升，與此同時還會給腎臟帶來一些比較大的壓力。

4、早晨是否喝水

身體大部分都是由水組成的，所以說一天需要補充非常多的水，但是在晚上睡覺的過程中非常容易讓身體處在一個缺水的狀態，所以說在早上起床之後要先喝上一杯溫水，不僅僅能夠給身體補充足夠的水分，而且可以快速的喚醒身體，與此同時還有利於血液的正常運行，值得注意的是最好在漱口之前再喝水，這樣的話會更加的衛生。

（中時新聞網 吳家詮 ）

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