春節前最後一日上班 高鐵加開2列車

今天是農曆春節連續假期前的最後一天上班日，為了疏運旅客，台灣高鐵今天宣布下午及晚間，從南港站加開2班次南下各站停靠全車對號座列車。

台灣高鐵今天發出最新營運訊息，台灣高鐵為加強服務春節疏運期間南下旅運需求，今天下午及晚間，從南港站加開2班次南下各站停靠的全車對號座列車，旅客可透過各購票通路立即訂位購票。

加班車資訊為南下8817車次下午2時15分自南港站發車，下午4時50分抵達左營站；南下8827車次晚間7時15分自南港站發車，晚間9時50分抵達左營站。

台灣高鐵說，連假期間除部分尖峰熱銷時段外，其餘時段尚有空位，敬請尚未購票的旅客，預先透過高鐵企業網站「銷售資訊」查詢。

台灣高鐵提醒，今天起至2月16日所有車次實施全車對號座，搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，旅客因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

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