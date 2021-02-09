今年地震頻頻 是釋放能量還是大地震前兆?

今天凌晨東部海域連兩起規模5以上地震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，兩起地震都屬於隱沒帶地震，目前認為都算是7日台灣東部海域規模6.1地震的餘震。

根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時56分發生芮氏規模5.5地震，地震深度69.3公里，震央在宜蘭縣政府東偏南方73.0公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。

接著在凌晨0時58分發生芮氏規模5.7地震，地震深度23.9公里，震央在宜蘭縣政府東南方47.9公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣4級。

陳國昌指出，這兩起隱沒帶地震，比較特別的是第二起地震深度較淺，之前同樣位置幾乎沒有這麼淺的地震，目前推測是因為隱沒帶活動時，該地區的地質條件較複雜，造成破碎、扭曲，所以地震深度才僅23.9公里。

陳國昌表示，今年起東部地震活動較以往頻繁許多，過往規模5以上地震年平均為18起，自今年1月起至今已經7起規模5以上地震，以2月7日規模6.1為最大，1月9日與今天凌晨都有規模5.7次之。

另外是今天凌晨第一起規模5.5地震、1月17日台灣東南部海域規模5.4地震、1月25日台灣東部海域規模5.2地震、1月28日台東近海規模5地震。

陳國昌提到，目前兩種說法，一是頻繁的釋放能量就不容易累積、造成大地震；另外的說法也有可能在醞釀更大的地震，歷史上曾有過規模8.5以上的地震，50% 以上有明顯前震，這些前震的強度會被認為是主震；這兩種可能都會持續觀察。