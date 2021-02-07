擴散條件差 西半部20測站空氣品質亮紅燈

環保署表示，今天西半部擴散條件差，截至上午10時，西半部桃園、台中至高雄及金門等地已有20測站空氣品質達紅色警示等級，預估10日起全台降雨，空氣品質可望好轉。

行政院環境保護署表示，今天環境風場為偏東風，西半部水平擴散差，加上清晨受輻射冷卻效應影響，垂直擴散條件亦差，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環保署空氣品質監測網，截至上午10時，西半部已有20測站空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），僅1站在桃園，其他位於台中至高雄、金門等地區；另外也有29測站達橘色提醒等級。

環保署表示，今天花東空氣品質為良好等級；宜蘭、澎湖地區為普通等級；北部、竹苗及馬祖、金門地區為橘色提醒等級，北部短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南及高屏為紅色警示等級。

環保署指出，明天東北季風稍增強，中南部地區位於下風處，須留意污染物累積情形；9日環境風場再度轉為偏東風，西半部擴散條件不佳；10至11日鋒面通過及東北季風稍增強，全台可能降雨，受到降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應佩戴口罩。