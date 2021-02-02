今降10度明將回溫 下周預估連三天降雨

氣象專家吳德榮說，今天東北季風挾帶冷空氣，北台灣白天氣溫較昨天降約10度，桃園以北轉為局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預估明天白天起氣溫回升，5日到8日各地晴朗穩定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天白天至明晨迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉為有局部短暫雨；北台灣白天雲多、偶降雨，氣溫比昨天降幅將近10度，其他地區影響較小，仍為多雲時晴，白天氣溫略降。

吳德榮指出，今晨東北季風挾帶冷空氣尚未抵達，各地因晴朗、靜風，而有輻射冷卻作用，很多地區的平地最低氣溫仍在攝氏10度以下；今夜、明晨在冷空氣抵達後，低溫也無法降得這麼低，反而會呈現回升的狀況。

根據中央氣象局網站，今天截至上午7時，平地最低溫在苗栗縣造橋鄉7.7度，其次為新竹縣峨眉鄉8.3度、南投縣中寮鄉8.4度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天白天至4日冷空氣漸減弱，氣溫漸升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。5日至8日各地晴朗穩定，白天皆有「和煦冬陽」，夜間輻射冷卻強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，應特別注意。

吳德榮提到，最新各國模式皆模擬，小年夜（10日）前後，有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨，但不同模式所模擬的影響時間並不一致，顯示模擬的不確定性，應持續觀察模式的調整。

至於春節的天氣如何，他強調，距今超過10天，各國模式模擬皆存在很大的誤差，需耐心再等幾天，參考價值才會逐漸提高。

(中央社)

小年夜變天！這三天強對流鋒面到 全台有雨

東北季風增強，今天北部東部下雨、北臺灣轉涼，氣象專家吳德榮表示，小年夜(10日)前後有一波強對流鋒面通過，全台有雨，氣象局也預測下周二到除夕(9至11日)天氣不穩定，各地雲量增多，降雨機率提高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天白天至明(3日)清晨北部、東半部雲量增多，桃園以北局部短暫雨，北台灣白天氣溫因雲多、偶降雨明顯降溫，與昨天26度相比驟降10度，天氣變化很大，其他地區影響較小，仍是多雲時晴，白天氣溫略降。

吳德榮說，明日白天至周四(4日)冷空氣漸減弱，氣溫漸升，西半部晴時多雲，東半部偶有短暫雨。周五至下周一(5至8日)各地晴朗穩定，白天和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者須注意。

吳德榮說，小年夜(10日)前後，有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨，但不同模式模擬的影響時間並不一致，應持續觀察，至於春節天氣如何？目前各國模式模擬還有很大的誤差，需耐心再等幾天。

(中時新聞網 莊楚雯)

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