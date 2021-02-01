3日起換新鈔 7大公股行庫採實聯制

中央銀行日前宣布2月3日起，5個營業據點提供新鈔兌換，並洽請7家公股行庫加上中華郵政、選定454家分行為指定換鈔地點，但台銀決定今年改採「實聯制」，要求換鈔者填寫姓名、電話，以確保必要時能做防疫追蹤，不填就不能換鈔。合庫、土銀、一銀、華銀、彰銀、臺企銀等公股行庫都決定跟進，中華郵政仍在研擬中。金融圈預期，會有更多民營銀行也會採取一樣措施。

以往換鈔只要填寫兌換金額與各種面額張數，但台銀「實聯制」要求，不論舊客戶或散客，全部都要填寫姓名、聯絡電話，將從嚴要求客戶填寫，否則不能換鈔。由於台銀本身也是新鈔最大集散銀行，因此金融圈預期，其他銀行換發新鈔時都將跟進。此外，台銀也呼籲，ATM也會提供領新鈔功能，建議民眾多使用，避免使用臨櫃作業，增加群聚風險。

《工商時報》報導，台銀也將以更強的力道採取對其他國銀的「分流」，亦即透過配發給其他銀行更多的新鈔鈔券，讓提鈔民眾不要全部都擠到台銀的分行、升高染疫風險，特別是對於在桃園地區的分行，台銀在現鈔提領上，將採取更嚴謹的防疫措施。

據了解，在衛福部立桃園醫院危機發生初始，台銀董事長呂桔誠即已召開內部防疫專案會議，由於目前時值農曆春節前即將換發新鈔，因此當時台銀內部就一直在觀望疫情動向，決定是否在今年新鈔換發時採取「實聯制」，由於部桃事件造成的疫情擴散速度已超乎預期，因此台銀決定「超前部署」，對今年的新鈔換發強力執行「實聯制」。

央行洽請兌換新鈔的行庫包括台銀、土銀、合庫銀、一銀、華南銀、彰銀、臺企銀，與中華郵政，新鈔兌換截止日至2月9日止，共5個營業日，其中共371家分行，及郵局24個都會區分局都會設立新鈔兌換專櫃，另有59家偏遠地區郵局可於一般營業櫃檯兌領。

（中時新聞網 王毓健）

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