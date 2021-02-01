6星連珠恐有災？命理師：2021藏3大凶兆

印度14歲少年阿南德（Abhigya Anand）因精準預言新冠肺炎疫情，而在全球爆紅，他還曾預言2021年2月受到6星連珠的影響，恐怕會發生驚人的災難。

而農民曆當中的「黃帝地母經」某一段話也指出2021年的運勢，「辛丑年，高低甚可憐，人民留一半，快活好桑田」。命理師預測，2021年死亡率高，全世界的人類恐怕只會剩下一半。

資深媒體人王瑞德在《驚爆新聞線》節目中指出，2021農曆年暗藏3大凶兆，包含「動物性疾病持續肆虐」、「人口大規模減少」、「全球人數大量死亡」，對此，命理師林正義解釋，「人民留一半」代表今年牛年的疫情會比去年嚴重，甚至可能連一半都有問題。

林正義表示，辛丑年「等於天地在洗牌」，天干地支則是「赤奮」、「重光」，意味著要「打掉重練」，人類文明可能被毀，然而物極必反，人類也將面臨重新再來的局面。他也透露，「通常在秋冬以後，災難會漸漸解除。」

但另一來賓命理師江柏樂卻持不同看法，直言「人百分之百不可能死一半」，辛丑年的「丑」在五行屬土，反而表示，恐怕有大地震，或是「爆炸、山崩土石流」發生；辛在五行屬「金」，則擔心會有飛機、輪船、貨輪及金屬類的東西會發生爆炸，火車也可能有劫難。

江伯樂卜卦後，預期農曆6月後，新冠疫情會慢慢趨緩，航空業也慢慢能通航。而關於印度神童提及的6星連珠預言，他則認為，「6種力量的加乘，所以會有極端的好，或極端的壞。」

（中時新聞網 CTWANT）