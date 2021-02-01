日夜溫差近15度 吳德榮：明起北台轉溼冷

氣象專家吳德榮表示，今天高溫可達攝氏26度以上，早晚因輻射冷卻氣溫很低，日夜溫差近15度；明天至3日清晨另一波冷空氣影響，北台灣轉溼冷，桃園以北轉有局部短暫雨。

中央氣象局清晨發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生，包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。

另外，氣象局也發布濃霧特報，上午西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前桃園及雲林有濃霧發生，能見度不足200公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天各地白天晴朗舒適，高溫可達26度以上，早晚因輻射冷卻，氣溫仍很低，日夜溫差近15度之多，年長者及心血管疾病患者，皆需注意衣著調整。

根據氣象局網站，截至上午7時，本島各縣市以台南市佳里區7.3度為最低，嘉義義竹鄉8.3度，高雄內門區8.4度等，台北市則為11.3度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至3日清晨另一波冷空氣影響，迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨，高溫明顯下降，低溫因少了輻射冷卻作用，不降反升；北台灣轉溼冷，天氣變化還是很大，其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。

他說，3日白天至4日冷空氣漸減弱，氣溫漸升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；5日至7日上半天各地持續晴朗穩定，白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差常達15度以上；7日下午或晚間起，另一波東北季風南下，北部、東半部天氣轉變。