立百病毒是下一個Covid-19？官方回應了

英國《衛報》（The Guardian）報導，近日一項調查報告特別點出，曾在大陸爆發的立百病毒，不但和冠狀病毒都以蝙蝠作為天生宿主，致死率更高達75％，甚至有專家預測，立百病毒恐成為下一波大流行的病毒。對此，中央流行疫情指揮中心回應指出，台灣隨時有在監測國際疫情，有任何狀況都能做出應變。

非營利組織「藥品可及性基金會」26日發布2年一度的調查報告，報告指出， 16個高風險的病原體中，有10種目前各大製藥廠對它們的準備程度為零，無法應對。其中，報告特別點名在大陸爆發的立百病毒，「藥品可及性基金會」執行長艾耶（Jayasree K Iyer）更強調，立百病毒是需要被高度關注的新興傳染病，且隨時會爆發，恐成為下一個大流行的病毒。

據了解，立百病毒和冠狀病毒非常類似，不但都以蝙幅作為天然宿主，感染後也會引起嚴重呼吸道疾病，甚至導致腦炎、腦水腫，而且致死率更高，介於40-75%之間，取決於爆發地點，目前在大陸，印度、孟加拉都有爆發過。

針對英媒評論立百病毒恐成繼新冠肺炎後，下一波的大流行傳染病，《聯合新聞網》報導，指揮中心發言人莊人祥指出，目前尚難以預料是否成真。由於病毒持續在演進，有時距離大流行只差一小步，而這一小步恐怕又要再花很長時間去突變。

莊人祥表示，不只是世界衛生組織監測立百病毒而已，指揮中心也有在監測國際疫情。不管這些疫情發生在哪，台都隨時在監看並評估風險，若發現任何狀況，都會採取應對措施。

（中時新聞網 許立穎）

致死率高達75％ 專家示警

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情從中國延燒至全球，至今無放緩跡象。專家示警，中國若爆發立百病毒疫情也有造成大流行（pandemic）的風險，且這種病毒致死率高達75%。

總部設在荷蘭、由英國和荷蘭等國家出資的非營利組織「藥品可及性基金會」（Access to Medicine Foundation），近期發布獨立報告。內容指出，全球各大製藥公司雖加大力道因應2019冠狀病毒疾病疫情，對下一場疾病大流行卻幾無準備。

基金會執行長耶爾（Jayasree K Iyer）並強調，中國若爆發立百病毒（Nipah virus）疫情可能有引發下一場大流行的風險。這種病毒最早在馬來西亞發現。

耶爾表示：「立百病毒是另一個引人高度關切的新興傳染病，可能隨時會爆發。下一場疾病大流行可能是具有抗藥性的傳染病。」

英國「衛報」（The Guardian）指出，立百病毒可能引起嚴重呼吸道症狀、腦炎和腦腫脹，死亡率介於40%至75%之間，端視疫情爆發地點而定。這種病毒的天然宿主為果蝠，過去在孟加拉和印度曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的椰棗汁有關。

根據藥品可及性基金會的雙年報，在世界衛生組織（WHO）點名的16種最大公衛風險中，藥廠對立百病毒等10種傳染病毫無因應計畫。

這10種傳染病還包括常見於撒哈拉沙漠以南非洲的裂谷熱（rift valley fever），以及冠狀病毒引發的中東呼吸症候群（MERS）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。MERS和SARS死亡率比COVID-19高得多，但傳染力較低。

至於近年來在美洲、非洲、印度快速擴散的蚊媒疾病屈公熱（Chikungunya），目前已有4種因應產品正在研發中，包括1種疫苗、1種藥物、1種診斷工具和拜耳集團（Bayer）研發的1種新型殺蟲空間噴霧劑。這種噴霧劑對登革熱（dengue）和茲卡病毒（Zika）也有用。

藥品可及性基金會的報告並提到，儘管多年來已有人示警新型冠狀病毒可能引發全球衛生緊急事件，製藥界和社會整體對COVID-19大流行仍缺乏準備。

在COVID-19爆發前，藥廠產線完全沒有冠狀病毒相關計畫，但當COVID-19變成全球大流行後，製藥界幾個月內就研發出數種疫苗。目前共有63種COVID-19疫苗和藥物獲得核准或研發中。

另一方面，抗生素抗藥性（antimicrobial resistance）也構成嚴重風險。具抗藥性的超級病菌，因低收入國家缺乏抗生素等情況而出現。

耶爾說：「在抗生素抗藥性方面，我們擁有的抗生素還有效果，但研發替代品的時間愈來愈緊迫。」

「我們曾經以為可以根除的結核病，由於出現多種抗藥性菌株，在一些社區變得愈來愈普遍。」

（中央社）

延伸閱讀

另一病毒風暴來臨？立百病毒致死率75％

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!