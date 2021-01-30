停車費溢繳865萬 桃首創停車通知退費

桃園市交通局2月起率全國之先，在停車繳費單上主動列印「本車溢繳請翻背面退費」等字樣，只要路邊停車，就會主動配對提醒，通知民眾可申請退費。

交通局指出，常有車主疏忽已申請代扣繳、又持停車單繳費，或已繳費又至超商列印補單繳費，經統計桃園市目前有22萬筆停車單溢繳，溢繳金額高達865萬元。

考量郵寄成本，以往民眾溢繳金額超過100元，交通局才會主動以信件通知車主退費，但每年通知溢繳停車費車主仍高達2,800件、耗費郵資1萬7千餘元。

桃園市交通局創全國之先，將停管收費資訊系統與路邊開單PDA連線，當溢繳車輛於路邊停車時，路邊開單PDA即主動比對繳費資料，於列印停車繳費單時，同步在繳費單右上角列印「本車溢繳請翻背面退費」字樣，提醒車主翻面至停車單背面，可掃描QR code查詢溢繳費用。

交通局提醒，申請溢繳停車費退費需檢具汽車行車執照、身分證影本並填寫領據，至桃園市政府 1樓路邊停車服務中心、或至九處委外開單場服務處辦理，也可以至桃園市政府交通局網站下載領據填寫後參考填寫範例，檢附銀行帳戶、汽車行車執照及身分證影本，以傳真或寄送方式向交通局申請匯款退費。（中時）

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