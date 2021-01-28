連凍3天 降溫剩7度 明低溫下探8度

氣象專家吳德榮今天表示，強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，預計明天到30日清晨是最冷的時候，屆時平地低溫將降至攝氏8至9度左右。

中央氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，冷空氣下半天起由北而南影響，各地都愈晚愈冷，預測中部以北及東北部到晚上將降到約12至13度，其他地區約15度左右，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些。

氣象局指出，降雨方面，水氣稍增多，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，清晨強烈大陸冷氣團前緣尚未抵達，迎風面有鬆散低雲，降水回波大多在東側海面，北海岸、大台北東側及東半部有零星少量降雨。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，平地最低氣溫將降至11度左右，迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至30日清晨，強烈大陸冷氣團勢力最強，平地最低氣溫將降至8至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，大氣迅速轉乾，北台灣轉多雲時晴，中南部晴時多雲，花東多雲偶有局部短暫雨的機率。

30日白天起至2月1日，冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，各地白天晴朗舒適、早晚氣溫很低，日夜溫差很大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，2月2日另一小波冷空氣南下，迎風面雲量增多，有局部短暫雨；北台灣氣溫明顯下降，其他地區影響較小。2月3日冷空氣減弱，北台天氣好轉，各地白天氣溫升，夜間輻射冷卻強，日夜溫差大，仍應注意。

此外，氣象局提醒，由於東北風增強，下午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

今起凍3天跳水式降溫剩7度 彭啟明曝過年天氣

強烈大陸冷氣團南下，今天越晚越冷，北部、東半部有短暫雨，氣象局表示，今天晚上到周六清晨是最寒冷的時刻，中部以北、東北部最低溫9度，沿海空曠地區更低約7度左右，今晚至明天清晨宜花蓮山區下探0度，有出現霧淞的機率。氣象達人彭啟明也預測，過年不會有較強冷空氣，是偏暖有陽光、日夜溫差大的天氣。

氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫下降，冷空氣下半天起由北而南影響，全台越晚越冷，中部以北、東北部晚上驟降至12~13度，其他地區15度，沿海空曠地區及近山區平地溫度更低；降雨方面，水氣稍增多，北部、東半部局部短暫雨。

氣象局表示，周五、六（29、30日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部寒冷，其他地區早晚寒冷，水氣轉乾全台多雲到晴，雨區縮小至東半部、北部山區有短暫雨，預估這波冷空氣在今晚至周六清晨達到最強，中部以北、東北部下探9至11度，其他地區12、13度，沿海空曠地區或近山區平地再低1、2度，約7到8度；明晚至周六清晨宜花山區可能下探0度左右，若配合水氣有結霜或霧淞的機率。直到周六白天冷空氣才減弱。

彭啟明今天在臉書透露過年天氣，預測2月4日有較弱的冷空氣接近台灣，降溫幅度很有限，日夜溫差大，溫暖晴朗的時間較多，北部、東北部偶有局部降雨。過年期間仍沒有較強冷空氣影響，顯著的偏暖、有陽光，日夜溫差大，是個天氣舒適的年節假期，但也代表西半部旱象短期難有轉機，建議年節大打掃除節約用水。