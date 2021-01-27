明冷氣團南下 這天最冷低探9度

氣象局預報顯示，明（28）日強烈大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫下降，各地都愈晚愈冷；中部以北及東北部到晚上將降到約12至13度，其他地區約15度左右，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些，民眾務必注意保暖。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天冷空氣南下，溫度會一路下降，尤其下半天降溫明顯，入夜後預計中部以北低溫約12～15度，這波冷氣團影響到周六（30日）清晨，周五（29日）整天是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，周五早上低溫中部以北僅9～11度，空曠地區會在低上1～2度，周六清晨差不多，不過白天就會明顯回溫。

降雨部分，明天冷氣團下來時北部、東半部還是有降雨情形，到了周五轉為乾冷後僅東半部、東北部有局部短暫雨；周六清晨因為仍為乾冷，有輻射冷卻效應影響；下周日（31）、下周一（1）天氣溫暖穩定，北部高溫約20～23度，中南部約24～25度，東半部因為有雲，仍有零星降雨機率，白天溫度約20～22度。

另外由於東北風增強，明天下午起桃園至台南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；此外，今夜明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請多注意交通路況。（中時 李柏澔）