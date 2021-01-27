寒流明報到！急凍至9度 這地方下雪有望

東北季風今稍微增強，北北基、宜花雲多易雨，中南部日夜溫差大，氣象專家吳德榮表示，明天強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東半部濕冷有雨、越晚越冷，最低溫驟降到11度，周五至周六清晨最冷，在強冷空氣壟罩下，最低溫再降至9度，北台灣都會區約11度，大氣轉乾冷，高山降雪機率僅太平山明晚有機會，但機率不高。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，今天迎風面水氣增加，北海岸、大台北東側近山區及宜花有局部短暫雨，北台灣雲量增多，日夜溫差縮小，中南部仍晴朗日夜溫差大，今天白天氣溫北部15至20度，中部13至26度，南部14至27度，東部14至24度。

吳德榮說，明天（28日）強烈大陸冷氣團南下，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷，最低溫降至11度。周五、周六（29、30日）晨，強烈大陸冷氣團籠罩，最低溫僅9度左右，北台灣都會區則降至11、12度，天氣寒冷。降雨部分，周五開始大氣轉乾，北部轉多雲，中南部晴時多雲，東半部有雨。

吳德榮說，這波強烈大陸冷氣團，由於高山水氣不足降雪機率低，只有太平山明晚、周五清晨氣溫降至0度以下，屆時若水氣還沒完全散去，會有短暫時間接近飄雪條件，但機率不高，須繼續觀察。

吳德榮說，周六白天起至下周一（2月1日），冷空氣逐日減弱回溫，早晚氣溫仍很低、日夜溫差大，下周二（2月2日）又有較弱冷空氣南下，北部、東北部轉雨降溫。

（中時新聞網 莊楚雯）