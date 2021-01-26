富爸爸撐腰 彰化縣超車六都 全台最敢生

少子化加劇，根據內政部統計，2020年全台粗出生率降至千分之7.01，創下歷史新低。進一步觀察全台粗出生率最高縣市，由2019年第3名的彰化縣奪冠，粗出生率為千分9.53，第二名由桃園市蟬聯，為千分之9.49，澎湖、連江及新竹分列3至5名，出生率為千分之9.43至7.96。5縣巿民眾勇於「增產報國」，房價親民、地方政府福利制度佳，以及產業聚群薪資給力是主要原因。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台出生率衰退，除了結婚生子的意願下滑，財務負擔能力也是關鍵，觀察前5名的縣市都屬於親民房價區，單價最高的新竹市去年平均單價為每坪21.4萬，彰化、澎湖也都才13.9萬，成家和生子的壓力，顯然都比其他都會區小很多。

值得注意的是，出生率拿第一的彰化縣，傳統產業發達穩定，近年員林184重劃區開發，不少地主因農地變建地，搖身變成田僑仔，彰化銀行公會統計資料更顯示，員林市存款上億元的富豪就超過700名，有家族長輩資產撐腰，也成為年輕人敢生能生的本錢。

桃園市粗出生率居次，巿場人士分析，主因近年桃園大力鼓勵生育，每胎生育津貼從3萬起跳，每月育兒津貼也達3,000元，社會福利的優渥程度高居六都之冠；且桃園近年產業投資興旺，為在地創造出可觀的就業機會與經濟紅利，加上桃園2字頭房價屬北三都最親民，使民眾擁有豐厚的生養資本。

（中國時報 王莫昀）