部桃感染風暴 各縣市轉院及隔離人數一覽

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，擴大回溯接觸者截今天下午5時有2,991人需隔離，各縣市中以桃園最多，高雄市等縣市則無人因桃醫群聚案須居家隔離。

指揮中心今天下午公布最新統計，桃園醫院全案須隔離14天者達2,991人，其中醫院422人、社區304人，擴大回溯共2,265人，包含出院病患1,048人，陪病者及同住家人1,217人。

桃醫回溯隔離人數分布

在這2,991人之中，病房綠區擴大回溯的出院病人有578人，以桃園市526人最多。

台北市府已確認桃園醫院直接轉來北市有44人。市長柯文哲指出「桃園院內感染要增加的，到現在為止還沒收到中央名單」，可能是台北市沒有或是中央還沒確定，等拿到名單才有具體辦法處理。

新北市府已有30人接到通知，市府立即啟動居家隔離關懷措施。

基隆市因桃醫群聚案擴大匡列居家隔離人數有3人，其中包含1對父女，另外，基隆市收治桃醫因其他疾病轉院至基隆延續治療者共有6人。

苗栗縣衛生局表示，已接獲通知設籍苗栗縣共有3人，但3人都不住苗栗，疫調及採檢追蹤由居住地縣市衛生局辦理。

新竹市府目前無法透露匡列人數。

新竹縣縣長楊文科指出，已掌握需匡列居家隔離者身分，並啟動衛政、警政等關懷中心應變，落實居家隔離者的健康管理。

台中市衛生局表示，尚未收到中央指令需要匡列隔離檢疫者。

宜蘭縣衛生局指出，宜蘭匡列1人，個案自桃園醫院出院後即住在當地，因身體又有不適，但桃園醫院無法回診，且有家人住在宜蘭，因此轉至宜蘭的醫院住院，初篩也是陰性。

花蓮縣部分，已知桃園醫院陪病者的家人有6名已居家隔離。

台東縣政府則收到中央提供2名居家隔離名單，經查，2名個案雖設籍台東，但長期居住外縣市，目前在外縣市居家隔離。

彰化縣衛生局表示，接獲通報有4名桃醫接觸者，其中3人居家隔離、1人自主健康管理，已依規定安排採檢。

雲林縣設籍民眾匡列居家隔離則有6人，其中2人定居桃園並未返鄉隔離，另2對夫妻已在雲林居家隔離，衛生局正進行疫調。

屏東縣截至下午5時，有2名桃醫轉到屏東居家隔離者，將在明天凌晨0時結束居家隔離，轉為自主健康管理。

金門縣政府表示，因桃醫群聚案而匡列居家隔離共9人，8人居住在台，已轉居住縣市衛生局追蹤管理，其中1人已死亡，實際居住金門只有1人，是陪病者，現居家隔離中，目前無任何不適症狀。

其他縣市，台南市則尚未發現擴大回溯個案，南投縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、連江縣無人因桃醫群聚案須居家隔離。

各縣市加強防疫措施

桃園市府表示，學校即日起停止寒輔、營隊、社團、志工、家長會活動，11家責任醫院停止探病、陪病採實名制等措施。

新北市府表示，為落實分艙分流，醫院即日起除特殊情形外，一律不許探病，陪病者以1人為限。各級學校育樂營、課輔，每場地一律不得超過50人。

新竹市府表示，停辦室外500人、室內100人以上集會活動，及學校寒假輔導、社團活動與營隊。

台中市政府也公告全市醫院全面禁止探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者，須主治醫師同意才能探病，住院病人以1人陪病為限。

彰化縣31家醫院也啟動入口管制，民眾需以健保卡過卡才能進入。

嘉義市學校育樂營、國中寒輔班及國小課後照顧等活動，暫時不會停辦，學校空間則不外借。

台南市今天起進出醫院及37區衛生所，民眾必須先出示健保卡過卡。

花蓮縣府表示，寒假期間校園不對外開放。