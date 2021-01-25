發票中獎拍照PO網 2資訊沒遮恐被盜領

去年11、12月期統一發票今天開獎，財政部提醒，領獎期間為2月6日至5月5 日，並呼籲若幸運中獎，想拍照放上網分享，記得遮住電子發票QR code、隨機碼等關鍵資訊，避免盜領問題。

去年11、12月統一發票特別獎（新台幣1,000萬元）獎號為77815838，特獎（200萬元）獎號39993297，頭獎（20萬元）3組分別為59028801、02813820、06896234，另外增開兩組6獎（200元）獎號011、427。

財政部提醒，幸運中獎民眾從2月6日即可領獎，期限至5月5日止，記得限期兌領。

民眾發票幸運中獎，經常有想與親友分享衝動，財政部呼籲，若想將中獎發票拍照放上網，記得發票上關鍵資訊要遮好遮滿，避免有人用「統一發票兌獎」APP的掃描領獎功能，先把獎金領走。

財政部表示，這樣的行為屬於盜領，以「統一發票兌獎」APP綁定的領獎帳戶一查，立刻就可找到盜領者，要求吐回獎金，先前也已有盜領者遭判刑、處易科罰金，但為了從源頭避開盜領問題，建議民眾分享中獎喜悅時，記得遮住電子發票上的QR code與隨機碼資訊。

財政部強調，開放紙本電子發票對中五獎（1,000元）及六獎（200元）可以APP掃描線上匯入帳戶領獎，主要是為便民，許多民眾也因此受惠。

此外，去年9、10月期統一發票特別獎（1,000萬元）、特獎（200萬元）至今還各有5張及4張未領，提醒民眾快找找家中散落發票；其中有一張中獎發票，才花35元在桃園市桃園區復興路的「成助茶」買一杯青茶就中獎。

值得一提的是，原本有張特獎（200萬元）中獎發票，花309元買書「學會改變」中大獎、直至上週都遲遲未兌領，財政部表示，該張中獎發票已在近日領獎，恭喜得主真正掌握了用獎金改變生活的機會。

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