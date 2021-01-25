家庭傳播5大高危險群 傳染率恐飆逾50％

部立桃園醫院群聚感染擴大，居家隔離者一夜暴增，不少人擔憂病毒恐已傳入社區，到底哪些人是家庭傳播的高危險群？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，有5種人最容易受到家庭傳播傳染，其中家庭成員若達3人以上，家庭傳播的傳染率會飆升超過50%。

黃軒在部落格《探路客》發文表示，近年全球人口被SARS、MERS和 COVID-19 三大冠狀病毒攻擊，其中新冠病毒的傳播率最高，也最容易造成家庭傳播，根據JAMA國際期刊研究，下列5種人是家庭傳播的高危險族群。

1. 有症狀者：家中有症狀者引起家庭傳播的機率為18%，比無症狀感染者的0.7%高出許多。

2. 成年者：18歲以上的成年者，引起家庭傳播的機率為28.3%，未成年者為16.8%。不過南韓也有研究發現，10-19歲的無症狀感染者，由於防備較低，因此也會是家庭傳播的高危險者。

3. 伴侶：男女及夫妻之間的家庭傳播率為37.8%，因為長時間親密接觸，比其他家庭成員的17.8%高出許多。

4. 多名家庭多成員：美國有研究指出，家庭內的成員愈多，家庭傳播率愈高。只要大於3個家庭成員以上，其家庭傳播率馬上會超過50%；2個家庭成員造成的家庭傳播機會20%；3個家庭成員的機會是47%；4個家庭成員是53%；5個家庭成員70%；6個家庭成員就高達67%。

5. 慢性疾病患者：家庭成員中如果有免疫功能低下的慢性疾病，例如糖尿病患者，他們都是容易受到家庭傳播的對象。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

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