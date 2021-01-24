寒流要來了？連凍3天最冷時刻出爐

東北季風影響早晚轉涼，氣象專家吳德榮表示，今天至周三受偏弱乾冷空氣影響，日夜溫差大，接著周四另一波強冷空氣南下轉冷，模式模擬至少有強烈冷氣團等級的12度低溫，接近寒流10度以下，其中周五、周六最寒冷，注意保暖。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天至周三(27日)受乾冷空氣影響，西半部大多晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨，但這波冷空氣偏弱，白天在陽光照射下有24、25度，夜間輻射冷卻影響早晚冷，降至16、17度，日夜溫差大，明天、周二(26日)清晨，平地最低溫降至12度，早出晚歸民眾須注意。

吳德榮說，周四(28日)另一波強冷空氣南下，氣溫驟降、轉冷，迎風面北部、東北部有局部短暫雨。周五、六(29、30日)強冷空氣籠罩，天氣寒冷注意保暖，目前模擬顯示，強冷空氣強度至少為強烈大陸冷氣團約12度以下，很接近寒流10度以下低溫，是否會成為第4波寒流襲台？機率不能排除，應持續觀察。

氣象局也表示，周四（28日）東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫下降，周五（29日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，降雨方面，周五、六迎風面北部及東半部均有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象局說，周六（30日）強冷空氣減弱，白天氣溫回升，但各地早晚氣溫仍低，東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

（中時新聞網 莊楚雯）

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