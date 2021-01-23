台南防疫旅館量能增 尚有百餘房可提供

因應大量旅外國人春節返台過年，加上1月15日起返台居家檢疫採一人一戶規定，全台各地檢疫所和防疫旅館量能吃緊，為提供台南市民完善旅宿檢疫環境，政府觀光旅遊局與衛生局加開春節防疫旅宿量能，截至22日，防疫旅館量能達25家689房；另也緊急啟動三業者170房合意短期使用簽約，總防疫旅宿量能可達859房。

觀旅局指出，相較於1月初516房，已新增173房，預期可紓解市民返鄉居檢需求。針對1月24日、26日及27日3天春節返鄉居檢訂房高峰，配合交通部觀光局推動合意短期使用旅館協助防疫獎助要點，緊急啟動與三家業者170房合意短期使用完成簽約，總防疫旅宿量能可達859房，預計分3天每日啟動一家支援防疫量能，目前尚有近百間房間可供市民朋友使用，不含餐房價為2,500至2,900元，有需要市民可撥打台南市防疫專線06-2880180媒合訂房。

觀旅局長郭貞慧表示，與1月初防疫旅館的房間數相比，在觀旅局同仁的努力媒合之下，檢疫客房增加343房，成長近一倍多，也特別感謝這些願意協助第一線防疫工作的旅宿業從業人員，才使得這項緊急的防疫工作能順利推動，讓市民返鄉有一個安心居檢之地。

觀旅局強調，防疫旅館都經過市府相關單位標準審查通過，並由衛生局提供防疫資訊、衛生教育及動線檢核，協助防疫旅館業者嚴謹執行防疫工作。（中時）

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