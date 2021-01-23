小確幸來了！新台幣升值 大賣場可找便宜

不論平假日，好市多總是人潮滿滿，民眾推著推車、眼神銳利地掃視商品架，看看哪裡有「甜甜價」可入手；部份眼尖消費者可能已發現，1月以來，數十項商品陸續折價，原來是新台幣升值推了一把。

新台幣匯率去年以來一路走升，盤中匯價已經突破28元整數關卡、站穩27元價位，收盤價也頻頻創下23年半的新高紀錄。

儘管出口商因匯損侵蝕獲利叫苦連天，新台幣升值對於小老百姓來說，可能會帶來些小確幸，因為進口商品有機會更便宜。

「1月以來，大概有數十項商品降價」，Costco好市多副總經理王友玫表示，好市多商品是自己進貨，少了進口商這層，可以更直接反映匯率等進價成本變化，近期不少商品陸續調降價格，尤以食品居多，如熱銷商品KS綜合豆，售價便從639元降至599元、降幅約6.3%。

當某項商品暢銷時、進貨頻率也得加快，王友玫指出，此時該商品對於匯率的反映速度也會比較快。

王友玫笑說，好市多畢竟是會員制，在公司維持合理利潤的前提下，適當降價回饋給消費者，也可以提升客戶黏著度。

家樂福則說，賣場價格比較不會即時反映匯率走勢，除了採購進口商品到架上銷售可能有2至3個月的時間差，設有匯率平穩機制，也得考慮匯率以外，運費等其他成本因素。

家樂福表示，不會因為匯率波動，馬上調整商品價格，否則售價上下浮動，對消費者也不是好事，短期會先以檔期促銷、優惠活動來折價；若匯率長期維持相同趨勢，才會綜合各項成本，討論是否調整價格，舉例來說，多年前日圓持續貶值，賣場銷售的日牌冷氣、電視便調降1000至2000元。

愛買同樣以搭配農曆春節、中元節等檔期做促銷的方式進行，商品價格基本上以進口商的報價為主。

「觀察過去類似情況，新台幣一貶值，價格反應都很快，新台幣升值就很少反應」中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫坦言，理論上，新台幣升值有利進口物價下跌，實際上得綜合考量其他因素，除非消費端給予很大壓力，否則商品售價不見得會調降，就算有，幅度也有落差。

賴樹鑫點出新台幣升值、商品售價不見得調降的3大關鍵因素，一是廠商希望保留適當營利空間，二是進口商品售價牽涉許多成本，除了匯率，運費、行銷費用、維修、售後服務等都須一併考量，尤其近期運費大漲，也會推升成本。

「另外一個顧慮是匯率很難預測」，賴樹鑫表示，匯率變化誰也抓不準，可能升一陣子，之後又貶回來，因此廠商傾向先觀察一段時間，再決定是否調整。

去年至今，新台幣強勢升值的大方向並未改變，部分賣場也適時對進口商品做出幅度不等的折價，或是搭配促銷活動回饋消費者；不過消費者更期待要價不菲的3C產品、汽車能夠大降價，目前看來，希望恐怕會落空。

「市場需求、品牌競爭力也很重要」，賴樹鑫直言，最近車市買氣暢旺，廠商沒必要降價；至於iPhone手機，雖然iPhone 12系列定價相對親民，但蘋果本身品牌力強勁，擁有廣大果粉，不需要像一般商品祭出大特價來搶買氣。

除了以上因素，賴樹鑫表示，消費品牌產品的成本構成尚有在地維修、售後服務、顧客服務、門市設點、營運支援等成本及費用，這些項目都是以當地貨幣新台幣基準計費或計價，與匯率因素較無關連；這也是新台幣兌美元匯率強勁走升，但不一定會看到終端消費產品或服務項目定價有所反應的關鍵。