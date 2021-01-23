藥沒吃完放冰箱「保鮮」？醫生驚呼母湯

不少老人家將藥品放冰箱，以為可以「保鮮」，高醫藥學部主任王雅玲直呼「母湯（不要）」，藥品保存首先要注意期限，若過期就要丟棄，除少數特定醫師囑咐的藥品可放冰箱外，其他放室溫、不曝曬、不潮溼，都必須在有限期限內服用。

民眾愛囤藥，甚至屢見浪費健保資源的「職業領藥達人」。王雅玲指出，民眾希望每次都拿到最新的藥，但先前的藥沒有吃完，造成藥物囤積，這是不好習慣，也加重醫療資源負擔。

王雅玲表示，健保連年虧損，病人能做的就是不浪費藥品，也不自行要求醫師開藥，已領回的藥應依醫師囑咐使用，以減少未來不必要醫療支出。

針對民眾將藥品放冰箱，王雅玲提醒，這是錯誤觀念，部分藥品若有特別叮嚀要放冰箱才需要，但大多不用放冰箱，否則藥品一下冷一下熱，會影響藥品安定性。她表示，藥品一旦開封後，會縮短有效期限，在正確保存下，口服藥或藥膏可保存3至6個月，眼藥水或口服液劑最多保存1個月。但若未過期，但變色、變質、有異味藥品必須立即丟掉。

另外有民眾喜歡「藥物共享」，她直說不建議，尤其是大人的藥給小朋友吃非常危險，畢竟小朋友劑量與大人不同，還是要遵照醫師及藥師開立處方服用。

（中國時報 柯宗緯）