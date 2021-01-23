小心病毒沾上手！脫口罩6大NG行為別做

截至今（20）日，衛生福利部桃園醫院的院內感染事件，累計已有10人確診，本土感染病例不斷增加，疫情險峻下，更要做好自我防護工作，除了口罩正確戴，脫口罩也有必須要注意的地方！為了避免民眾口罩亂脫，重症醫師警告，6個超可怕的脫口罩方式，提醒大家別誤觸病毒。

ICU醫生陳志金在Facebook貼文表示，口罩「既然認真戴了，也要好好脫！」，更直言「如果口罩有發揮它保護你的效果，幫你擋下有病毒的飛沫，那麼你就要儘可能不去踫到口罩的表面，不是嗎？」，直接點出6件脫口罩的危險行為，分別是以下：

1. 脫下口罩放在桌上

陳志金說，把口罩放在桌上等同於污染桌面，接觸到桌面的下一個人，就會被傳染，尤其是小孩，愛摸一摸桌面，就把小手放到嘴巴，容易讓病毒有機可趁。

2. 脫下口罩，沒洗手就揉眼睛、挖鼻孔、吃東西

切記！接觸到口罩表面以後，沒洗手之前，千萬別碰觸眼口鼻。

3. 脫下口罩，揉一揉丟到垃圾桶

脫下口罩，陳志金表示「我會把它向內對折再對折，用帶子綑起來（把外層污染面包在裡面，不要用揉的），丟到有蓋的垃圾桶裡，然後一定要記得洗手。」

4. 脫下口罩接觸到口罩表面沒洗手

陳志金指出，「我的習慣是，回到家後，在家門口（或車庫），就把口罩脫下丟棄，然後洗手再開門入屋內。」

5. 脫下口罩把口罩剪碎

有些民眾習慣把口罩剪碎，防止不肖業者回收再利用；不過，在剪碎過程中，反而讓自己曝露在危險中。「記得，不要剪！」

6. 脫下口罩，內外面交換再戴

千萬別為了節省，把口罩脫下，內外面交換再戴，這樣太危險！等於把污染面直接和嘴巴接觸！不過，有些時候可能是民眾拿下口罩後，要戴上卻不小心戴錯面，應該留意一下。

（翁申霖）

文章來源：今周刊

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