繼台灣燈會取消 台東元宵炸寒單也不辦了

台東元宵節重頭戲炸寒單和炸邯鄲宣布取消，負責的2名堂主表示，以大局為重，配合中央防疫措施取消辦理。

在台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲昨天連袂前往台東市天后宮協商後，天后宮取消今年的元宵節遶境活動。

今天上午饒慶鈴和張國洲一早再前往玄武堂拜會堂主李建智，協商是否取消炮炸寒單。

饒慶鈴向李建智表示，昨天她和張國洲市長去天后宮拜會，天后宮決定取消陣頭遶境，今天她和張國洲也來到玄武堂拜會堂主，了解堂主在疫情升溫下是否也考慮取消炮炸寒單。

李建智當場同意取消今年的炮炸寒單。他說，不希望這個活動將疫情引進台東，既然縣長和市長都這麼說了，「我一定遵照辦理停辦」，剩下1個月，事情早已準備就緒，炮也買了、衣服也都做好了，但是要面對接受。

饒慶鈴和張國洲表示，炸寒單是台東的習俗，一年比一年更盛大，這2天有一直密集的跟玄武堂溝通，對堂主來說，這個時間討論已經太晚了，很多工作都已就緒，但堂主也很在乎隊員和台東人的平安，因為很多的人流是無法掌控的，感謝李建智顧全大局取消炸寒單。

李建智表示，寒單爺建廟已有32年，今年顧全大局首次停辦。

另外，邯鄲堂的炮炸邯鄲昨晚已宣布取消元宵炸邯鄲活動。邯鄲堂堂主邱正義今天表示，台東邯鄲堂在協會活動總指揮、理監事幹部、堂主討論後，決議今年元宵節的炮炸邯鄲配合中央防疫措施取消辦理。

邱正義表示，每年元宵節的炸邯鄲活動總能吸引來自全國民眾熱情參與，為避免因慶典活動產生群聚效應，造成防疫上的破口，因此昨天晚間幹部討論決議配合中央疫情指揮中心及台東縣政府的防疫決定，取消今年元宵節邯鄲堂炸邯鄲活動。

台東炮炸寒單、邯鄲由來已不可考，從早期的驅邪祈福，到現在成為深具觀光價值的傳統民俗活動。

民國75、76年後，政府實施「一清掃黑」，這些扮演肉身寒單爺「大哥」陸續入獄，台東炮炸寒單爺被迫暫停。

4年後，台東縣議會強烈抨擊警方將「寒單爺和流氓化為等號」，於是再度恢復炮炸肉身寒單爺；不過，炮炸寒單爺也由「地方角頭」和「幫派」的實力較勁轉變成為地方經濟狀況的指標。

目前台東有玄武堂的炮炸寒單以及邯鄲堂的炮炸邯鄲2組，每年2間廟堂的活動合計都有20、30場。