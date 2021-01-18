台自費篩檢為何比陸貴19倍？關鍵因素曝光

春節即將到來，有台商反映，回台後被將近7,000元的新冠肺炎自費篩檢費用嚇到，比湖北醫院的344元台幣高出逾19倍，不懂為何台灣自費篩檢要這麼貴，質疑難道有圖利篩檢試劑廠商？

有台商透露，位於湖南的醫院自費篩檢僅需人民幣88元，約台幣380元。上海《澎湃新聞》也報導，湖北省14日已宣布，新冠核酸檢測最高價由人民幣132元降為80元，約台幣344元，抗體檢測最高價也由人民幣40元調整為25元，約台幣175元。綜觀大陸各地收費不一，但差距沒有很大。

反觀台灣，目前通報個案採檢屬公費支出，民眾不必付費，若民眾想自費採檢，價格落在5,000～7,000元之間，讓不少有陰性檢驗證明需求的民眾喊貴。目前國內共有103家自費檢驗指定院所，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其中部立醫院價格從原本6,000元，十一月底時降到5,000元，包含台大醫院也是；其餘包含長庚醫院、台北榮總、亞東醫院、台北市立聯合醫院，因為有提供一天內可取件的「急件」服務，價格落在6,000元到7,000元之間。

國內自費PCR核酸檢測項目表。圖／中時魏怡嘉製表

至於台灣核酸檢測費用為何這麼高？指揮中心發言人莊人祥之前受訪時表示，PCR檢驗試劑需要成本，再加上醫檢人員每次篩檢都需要更換一套防護衣，除了防護衣，醫院、醫護人員的成本也都要納入計算。據本報調查，攤開國內PCR核酸檢測項目費用，包含掛號費、醫師診察費、採檢費及核酸試驗檢驗費用等，國內各大醫院一劑核酸檢驗試劑成本價約700元到1,000元之間，也就是說，扣除成本價後，大部分都是檢驗人力及設備成本。

指揮中心也指出，美國自費檢驗費用約為250美元（約新台幣7,100元）；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（約新台幣5,000至7,600元）；日本自費檢驗費用約為日幣2.5萬至5萬元不等（約新台幣7,000至1萬4,000元），與我國收費差不多。

（中時新聞網 尉遲佩玉）