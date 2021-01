老人痴呆剋星 醫界發現讓大腦年輕飲食法

為了解炸雞、可樂、披薩等過度精緻的西式飲食,是否會抵銷地中海飲食帶來的好處;美國芝加哥魯希醫學中心(Rush University Medical Center)在1993年到2012年之間,針對5,001名老年志願者進行飲食調查與認知評估。

結果發現,相較於仍食用漢堡、薯條等西式飲食的人,越堅持執行地中海飲食的參與者,大腦也愈年輕,雙方腦部年齡的最大差距可達近6歲。

眾所周知,地中海飲食可幫助體重控制與減緩大腦老化;但執行上要有多徹底,才能達到最佳效果,這引起魯希醫學中心的興趣,進而一探究竟。

根據研究團隊發表於2021年1月份的《阿茲海默與癡呆》(Alzheimer’s & Dementia)的論文,研究團隊徵集5,001名志願者,展開長達19年的研究;其中,63%為非裔美國人、36%為男性,所有成員平均年齡為74歲加減6歲。

所有參與者必須填寫問卷,內容為144種食物的食用頻率。在地中海飲食部分,其涵蓋水果、蔬菜、豆類、橄欖油、魚與未精製穀物,以及適量的葡萄酒。

在西式飲食方面,則包括油炸食品、精製穀物、糖果、紅肉、加工肉類、全脂乳製品與披薩。每種食物的得分為0到55分之間。

此外,參與者必須進行認知測驗,項目涵蓋基本資訊處理能力、記憶力、認知功能、事件記憶能力與知覺速度。

結果發現,愈嚴格遵循地中海飲食的參與者,認知能力下降的速度也愈慢;相反地,愈偏向西式飲食的參與者,不健康食品抵消其在地中海飲食所獲取的認知能力好處。

研究團隊指出,相較於最偏向西式飲食的人,最嚴格執行地中海飲食的實驗者,認知年齡小了近5.8歲。

透過分析問卷,研究團隊還發現,不論是地中海飲食、得舒飲食(DASH)或麥得飲食(MIND),都因食用較健康的食物而在改善老人認知能力上,擁有獨特效果。

研究團隊總結,多攝取蔬菜、水果、魚類與全穀類食品,對人類健康能產生正面影響;然而,當這樣的飲食習慣混合油炸食品、糖果、精製穀物、加工肉品後,其好處正逐漸減少。想要享受地中海飲食帶來的好處,就有必要限制油炸食品、加工食品與甜食的攝取。

文章來源:Unhealthy foods may attenuate the beneficial relation of a Mediterranean diet to cognitive decline

(中時新聞網 江昱蓁)