老人痴呆剋星 醫界發現讓大腦年輕飲食法

為了解炸雞、可樂、披薩等過度精緻的西式飲食，是否會抵銷地中海飲食帶來的好處；美國芝加哥魯希醫學中心(Rush University Medical Center)在1993年到2012年之間，針對5,001名老年志願者進行飲食調查與認知評估。

結果發現，相較於仍食用漢堡、薯條等西式飲食的人，越堅持執行地中海飲食的參與者，大腦也愈年輕，雙方腦部年齡的最大差距可達近6歲。

眾所周知，地中海飲食可幫助體重控制與減緩大腦老化；但執行上要有多徹底，才能達到最佳效果，這引起魯希醫學中心的興趣，進而一探究竟。

根據研究團隊發表於2021年1月份的《阿茲海默與癡呆》(Alzheimer’s & Dementia)的論文，研究團隊徵集5,001名志願者，展開長達19年的研究；其中，63%為非裔美國人、36%為男性，所有成員平均年齡為74歲加減6歲。

所有參與者必須填寫問卷，內容為144種食物的食用頻率。在地中海飲食部分，其涵蓋水果、蔬菜、豆類、橄欖油、魚與未精製穀物，以及適量的葡萄酒。

在西式飲食方面，則包括油炸食品、精製穀物、糖果、紅肉、加工肉類、全脂乳製品與披薩。每種食物的得分為0到55分之間。

此外，參與者必須進行認知測驗，項目涵蓋基本資訊處理能力、記憶力、認知功能、事件記憶能力與知覺速度。

結果發現，愈嚴格遵循地中海飲食的參與者，認知能力下降的速度也愈慢；相反地，愈偏向西式飲食的參與者，不健康食品抵消其在地中海飲食所獲取的認知能力好處。

研究團隊指出，相較於最偏向西式飲食的人，最嚴格執行地中海飲食的實驗者，認知年齡小了近5.8歲。

透過分析問卷，研究團隊還發現，不論是地中海飲食、得舒飲食(DASH)或麥得飲食(MIND)，都因食用較健康的食物而在改善老人認知能力上，擁有獨特效果。

研究團隊總結，多攝取蔬菜、水果、魚類與全穀類食品，對人類健康能產生正面影響；然而，當這樣的飲食習慣混合油炸食品、糖果、精製穀物、加工肉品後，其好處正逐漸減少。想要享受地中海飲食帶來的好處，就有必要限制油炸食品、加工食品與甜食的攝取。

文章來源：Unhealthy foods may attenuate the beneficial relation of a Mediterranean diet to cognitive decline

（中時新聞網 江昱蓁）