發熱衣清洗4大地雷 洗錯保暖度秒降70％

強烈寒流來襲，不少人會衣物裡多加發熱衣保暖身體，但發熱衣經特殊加工，與一般T恤材質不同，因此清潔上有許多眉角，包括像是用熱水、用力搓揉等，都會造籌發熱衣失去原有的功效，洗錯一次，功效馬上大減。

發熱衣的發熱原理來自於其特殊的纖維結構，鎖住身體散發的水蒸氣，轉化為熱能。不過，過度的搓揉、過高的水溫都會造成破壞，為了要使發熱衣能夠更長壽，4個洗滌方式非常重要，洗錯一次，保暖度馬上降70%。

第一，不要用熱水洗。高的水溫有利於去汙，而有些民眾也會因天氣冷不想碰冰水，使用熱水洗衣服，但其實熱水會破壞發熱衣的材質，甚至有可能會產生變形等，因此洗滌前，建議參考洗標上的標示做調整為佳。

第二，不可丟烘乾機。冬季屬於較潮溼的天氣型態，民眾常有衣物常常曬不乾的煩惱，因此會將衣物丟入烘乾機，但發熱衣丟入烘乾機，恐會破壞其保暖特性，建議還是自然風乾。

第三，不宜過度搓洗。發熱衣屬特殊材質，若大力搓洗反將其纖維、塗層破壞。第四，不使用特殊洗潔精。許多人會在洗滌時添加漂白水或柔軟精，這些都有會破壞發熱衣本身的結構，若想讓發熱衣壽命長些，使用一般洗衣精、洗衣粉即可。

（中時新聞網 楊雅婷）