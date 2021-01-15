紐時精選全球最愛城市 高雄上榜全台唯一

全球疫情嚴峻，各項旅遊活動幾已停擺。紐約時報邀讀者投稿最愛、最激勵人心的城市，高雄市成為精選52個最佳城市之一，且是台灣唯一入選的城市，消息令人振奮。

高雄躋身世界舞台，高市府觀光局長周玲妏獲悉這個消息很開心。她今天指出，高雄成為全球媒體紐約時報列舉2021「最愛城市」之列，特別提到高雄的包容力與人情味很值得驕傲。

她指出，高雄針對不同的旅遊族群，也曾推動「彩虹遊程」，匯集自然與人文風景，包括紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，還有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標、旗津彩虹教堂等，高雄是一個性別友善城市，歡迎更多情侶來感受高雄的愛與活力。

紐約時報是在1月6日刊出精心選出52個最佳城市，觀光局說，高雄領先全台，顯見高雄國際觀光魅力，已躋身世界舞台。

紐約時報邀集讀者投稿全球最愛城市，高雄市入列。市府觀光局發布新聞稿指出，高雄強勢上榜，推文中特別推薦高雄有悠閒的生活氣氛、多元文化、友善人民及語言環境，顯見高雄是真正可以感受「台灣味」的城市。

推薦文章提及，高雄有豐富的飲食底蘊，高雄人會在晚餐後逛夜市續攤；投稿者還指出，高雄的山、海景點、人情風土等，高雄充滿包容、友好，讓他很懷念。

投稿推薦作者ANDER LIU，是在中國出生的華裔，目前居住在德國，2017年至2018年曾在高雄從事英文教學工作。

高雄的美麗及友善獲得推薦及肯定，觀光局不忘把握機會行銷高雄冬日風景，有溫泉、美食、爭艷綻放的梅花、櫻花及紫蝶等，歡迎民眾到高雄觀光休憩。