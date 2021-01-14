18縣市入夜陷低溫 強烈冷氣團周六南襲

氣象局預報指出，明（15）日天氣與今天類似，大多為晴到多雲，不過夜間輻射冷卻效應強，各地日夜溫差大，清晨高雄以北、宜花及金門有局部10度以下低溫的機率，預測中部以北低溫只有7、8度左右，不過白天氣溫會明顯上升，高溫大致在21度以上，西半部及東南部可達24至25度，西半部溫差可達10到15度左右。

圖／取自中央氣象局

氣象局預報員林定宜表示，15日天氣與今日類似，各地天氣晴到多雲，不過日夜仍溫差大， 15日凌晨到清晨受夜間輻射冷卻效應影響，高雄以北、宜蘭、花蓮、金門等局部地區有10度以下低溫出現，中部以北低溫甚至可下探7至8度，氣象局也針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣亮起黃色低溫燈號。

不過15日白天氣溫很快就會上升，各地高溫約21度以上，西半部和東半部可達24至25度，日夜溫差可達10到15度。

周六（16日）冷氣團一大早將南下，目前預估強度為強烈大陸冷氣團，氣溫越晚越冷，北部高溫約12至13度，降雨部分，周六、下周日（17日）東半部有局部短暫雨機率，東北部則有局部較大雨勢，冷空氣將持續影響到下周一（18日），屆時轉為偏東風，水氣減少，東半部及北部山區仍有降雨，其他地區多雲到晴。

林定宜說，這波即將到來的冷空氣水氣不多，南方海面也沒有熱帶擾動發展跡象，因此主要是帶來迎風面降雨，高山可能還有霧淞、結冰的現象，降雪有待觀察。（中時 李柏澔）