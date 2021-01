台灣防疫獲另類肯定 外國創意商品蹭熱度

美國一家公司推出「我不要治療,只需去台灣」字樣的創意馬克杯,在亞馬遜(Amazon )和Etsy等平台販售,引起國外與台灣網友熱議,形同另類肯定台灣的新型冠狀病毒防疫。

Etsy、亞馬遜等網購平台,近日出現一批印有「我不要治療,只需去台灣」(i don’t need THERAPY i just need to go to TAIWAN)字樣的馬克杯與T恤,一個馬克杯要價400到500元台幣,但光在Etsy平台,就已賣出超過1萬個,且獲得4.5顆星以上的高評分。

另外,Lost Tribe推出的T恤一件要價18.99美元(約新台幣530元),也有5000多則評論與4.5顆星評分。

在Etsy的馬克杯評價區,不少網友給出5分高分,直呼杯子的設計「很有趣」,且質感也好;spreadshirt網站也有不少網友對T恤好評。

自從2019冠狀病毒疾病(COVID-19)去年春天在全球大流行以來,台灣的疫情防控一直備受國際肯定;「紐約時報」一篇發自台北的報導形容,數個月來台灣民眾維持正常生活、婚禮照常舉行、民眾湧入球場看職棒、欣賞演奏會、夜市趴趴走,正常到「令人毛骨悚然」,有如電視影集「陰陽魔界」(The Twilight Zone)中的平行時空。

台灣不少網友也覺得國外把商品搭上台灣防疫非常有行銷創意,但也有網友說「不要帶病毒來,想佔便宜順勢治病」。