台灣防疫獲另類肯定 外國創意商品蹭熱度

美國一家公司推出「我不要治療，只需去台灣」字樣的創意馬克杯，在亞馬遜（Amazon ）和Etsy等平台販售，引起國外與台灣網友熱議，形同另類肯定台灣的新型冠狀病毒防疫。

Etsy、亞馬遜等網購平台，近日出現一批印有「我不要治療，只需去台灣」（i don’t need THERAPY i just need to go to TAIWAN）字樣的馬克杯與T恤，一個馬克杯要價400到500元台幣，但光在Etsy平台，就已賣出超過1萬個，且獲得4.5顆星以上的高評分。

另外，Lost Tribe推出的T恤一件要價18.99美元（約新台幣530元），也有5000多則評論與4.5顆星評分。

在Etsy的馬克杯評價區，不少網友給出5分高分，直呼杯子的設計「很有趣」，且質感也好；spreadshirt網站也有不少網友對T恤好評。

自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年春天在全球大流行以來，台灣的疫情防控一直備受國際肯定；「紐約時報」一篇發自台北的報導形容，數個月來台灣民眾維持正常生活、婚禮照常舉行、民眾湧入球場看職棒、欣賞演奏會、夜市趴趴走，正常到「令人毛骨悚然」，有如電視影集「陰陽魔界」（The Twilight Zone）中的平行時空。

台灣不少網友也覺得國外把商品搭上台灣防疫非常有行銷創意，但也有網友說「不要帶病毒來，想佔便宜順勢治病」。