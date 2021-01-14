美國俄亥俄州發現2種「美國變種病毒株」

全球新冠疫情延燒，巴西、英國和日本相繼傳出新冠變種病毒，美國俄亥俄州州立大學的韋克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）科學家在當地的哥倫布市，發現了2種新的新冠病毒「變種病毒株」，這兩種病毒株可能都是在美國本土發生的變異種。

新冠肺炎疫情升溫！儘管輝瑞、Moderna 等疫苗已陸續問世，然變種病毒仍讓全球處於危險中，世界衛生組織秘書長譚德賽也警告，「新變種具有更強的傳染性，可能會讓病例激增、大量患者住院治療，對醫院來說是一個很大的問題。」

美國疫情持續失控，又傳出病毒變異！俄亥俄州研究員周三表示，該州發現2種可能源自美國本土的新冠變種病毒，其中一種毒株恐怕已經遍及俄亥俄州。

這個新病毒株是在一名病患體內發現，但研究人員尚未確認新病毒株在俄亥俄當地傳播的程度。另研究人員發現，美國變種病毒似乎更具傳染性，但預計不會降低疫苗的療效。

日前美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）也示警，隨著美境不斷出現大規模感染高峰，當地「可能」出現自有的超級新冠病毒株。

日本發現新型變種病毒 研判來自巴西亞馬遜州

日本10日從4名來自巴西的旅客身上，檢出不同於英國與南非變種病毒的全新武漢肺炎變種病毒；研判新變種病毒來源是巴西亞馬遜州，當地驗出的變種病毒與日本驗出的非常相近。

共同社報導，巴西國立研究機關「維斯卡隆多．克魯茲基金會」（Oswaldo Cruz Foundation）受訪時表示，研判這個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒來自巴西西北部的亞馬遜州（Amazonas）。

基金會指出，日本檢出新變種病毒的4名旅客是日本人家庭，4人就是從亞馬遜州出發前往日本，且亞馬遜州當地疫情正急速擴大。

基金會說，日本檢出新變種病毒的變異之處，與亞馬遜州發現的病毒變異也非常相近，傳染力似乎更為強勁。

厚生勞動省日前表示，這4人是在2日抵達東京羽田機場，分別是40多歲男性、30多歲女性及2名10多歲男女。40多歲男性抵達時並沒有症狀，但因為呼吸困難住院；30多歲女性則是有頭痛症狀；10多歲男性有發燒；10多歲女性無症狀。

4人在機場檢疫時呈現陽性，後來經過傳染病研究所詳細調查後，檢出新的變種病毒。

新變種病毒更具傳染力 世衛：第2年疫情更嚴峻

世衛組織今天表示，有鑑於新型冠狀病毒的傳播方式，尤其是在北半球，有更具傳染力的變種病毒擴散，進入第2年的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能比第一年嚴峻。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在社群媒體活動上說：「疫情將進入第2年，有鑑於病毒的傳染模式，還有我們看到的一些問題，第2年情況可能更加嚴峻。」

自疫情爆發以來，全球染疫病故總數將達到200萬人，共有9,150萬人確診。

世衛在昨晚發布的最新流行病情報中說，全球通報的病例數下降兩週後，上週通報新增約500萬例，這可能是民眾在假期季節防疫鬆懈、團聚感染病毒所致。

萊恩說：「在北半球，尤其是在歐洲與北美洲，我們看到這個季節的完美風暴─天氣寒冷、民眾待在室內、社交活動增加，種種因素結合在一起，導致許多國家傳染增加。」

世衛今天表示，為了對抗COVID-19疫情，全球目前已經施打了2,800萬劑疫苗，主要是在富有國家。

萊恩說，約有46國已展開疫苗接種行動，其中38國是高收入國家。

他在世衛社群媒體活動上說：「我們目前已經施打了2800萬劑疫苗，使用了5種不同疫苗或平台。目前約有46國接種疫苗，但只有一個國家是低收入國家。」

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，一些歐洲國家最近病例「暴增」，主因是民眾在耶誕與新年假期的社交活動有了變化。

她說：「現在，我們正在承受前幾週的後果。在一些國家，疫情會先顯著惡化，之後才會改善。」