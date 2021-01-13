確診醫護最新足跡 全聯桃園2分店入列

衛福部長陳時中13日宣布，案838（染疫醫師）、案839（護理師、為染疫醫師的女友）足跡正式出爐，均在桃園市。

根據指揮中心公布的資料，兩人足跡包含：7日晚間到全聯（桃園慈文店）；9日中午到過星巴克（國際門市）、振宇五金行（桃園國際店）；10日早上到過全聯（蘆竹大竹店）、寶雅（大竹大新店），晚間到大江購物中心。

陳時中強調，每個人的記憶力不同，很多人兩三天前的事情印象就會模糊，因此這兩天資訊有不一致之處，現在做完調查正式公佈新版的，供民眾參考。

確診護理師科大接觸者 43學生採檢出爐

台灣昨日再次出現院內感染個案，桃園某醫師在照顧重症病人後染疫，甚至波及同住的護理師女友，造成社區感染。指揮官陳時中今表示，社區應採人數共有55人，都已採檢，包含護理師（案839）陽性，其餘47陰性，還有7人檢驗結果未出爐。

另外界較擔心護理師在學校接觸到的人，陳時中表示，55人當中學校的接觸者有43人，其中39名學生、4名老師。目前39人都陰性，4名老師的結果還沒出爐。（ 中時 林周義）

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